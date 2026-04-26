Lanzan una moto ideal para la ciudad pero también para la aventura off road: cómo es y cuánto cuesta

La industria de las motos inició el año con un alto nivel de actividad y las novedades en todos los segmentos no se detienen. En ese contexto, CFMOTO Argentina presentó oficialmente la nueva 700MT ADV, un modelo con el que la marca busca reforzar su presencia en el segmento adventure y ampliar su oferta con una propuesta que combina rendimiento, confort y versatilidad.

El lanzamiento se llevó a cabo en Enduro Park, en un entorno completamente off road, donde concesionarios y prensa especializada pudieron conocer la moto en detalle y probarla en condiciones acordes a su enfoque.

En esta nueva etapa, la 700MT ADV deja de estar orientada exclusivamente al touring en asfalto y adopta un perfil más cercano al uso mixto, con mejoras que apuntan directamente a su desempeño fuera del camino tradicional. Este segmento, de motos de doble propósito, fue uno de los que más creció el año pasado, según los especialistas.

Esta nueva propuesta suma componentes que le permiten rodar fuera del asfalto

“La 700MT ADV es un modelo clave dentro de nuestra estrategia en el segmento adventure. Nos permite ampliar el portfolio con una propuesta equilibrada entre rendimiento, equipamiento y accesibilidad, acompañando la evolución del mercado y las necesidades de nuestros clientes”, señaló Matías Pereyra, gerente de negocio de CFMOTO Argentina.

Entre los cambios más relevantes se destaca la actualización en la parte ciclo, con nuevas suspensiones de mayor recorrido y regulables, junto con una rueda delantera de 19 pulgadas que optimiza el comportamiento sobre superficies de baja adherencia, como tierra o ripio.

El tanque de combustible es de 20 litros Villano/Brava Cine

En el apartado de seguridad, incorpora control de tracción (TCS) y un sistema de ABS optimizado, lo que contribuye a una conducción más estable en distintos escenarios.

También suma mejoras en tecnología, con una nueva pantalla TFT que ofrece una interfaz más moderna y mayor información para el usuario, elevando la experiencia a bordo.

El modelo mantiene el motor bicilíndrico de 693 cc

En cuanto al motor, mantiene el bicilíndrico de 693 cc, con una entrega de potencia progresiva que se adapta tanto al uso cotidiano como a viajes de mayor exigencia. A esto se suma un tanque de combustible que ahora alcanza los 20 litros, lo que permite mejorar la autonomía y reforzar su carácter rutero.

El precio de lanzamiento de la CFMOTO 700MT ADV es de $17.490.990.