Cuánto cuesta la VTV en provincia de Buenos Aires en marzo 2025

En 2024, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires había anunciado un aumento del costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en tres partes. Los primeros dos ajustes habían sido ejecutados en octubre y diciembre y el tercero fue durante febrero del año corriente.

En paralelo al aumento en esta jurisdicción, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó a mediados de febrero último varios cambios en el funcionamiento de la VTV. Por un lado, se eliminará la obligatoriedad de pasar por los talleres del Estado para la inspección y se habilitará a privados a convertirse en centros verificadores.

Por el otro, se modificarán los plazos tanto para vehículos nuevos como usados. A partir de esta regulación, los 0km realizarán su primera inspección a partir del quinto año de patentamiento y, una vez cumplidos los diez años de antigüedad, el trámite se hará cada dos años.

El Gobierno Nacional le pidió a las provincias que adhieran a las modificaciones planteadas PRESIDENCIA DE ARGENTINA - PRESIDENCIA DE ARGENTINA

Esta serie de modificaciones no tienen vigencia aún, ya que todavía no fueron publicadas en el Boletín Oficial. Además, las jurisdicciones podrán elegir entre adherir o no a los cambios planteados por el Gobierno Nacional.

Cuánto cuesta la VTV en provincia de Buenos Aires en marzo

En el mientras tanto, las jurisdicciones continúan con su plan de actualización de valores programado. Tal como se había indicado, a la provincia de Buenos Aires le quedaba pendiente una suba para completar el esquema de tres tramos de incremento anunciado a finales de 2024. De esta manera, a través de la Resolución N°220/2024 publicada en el Boletín Oficial provincial, la VTV aumentó un 18% en territorio bonaerense.

Para ejemplificar, los autos de hasta 2500 kilogramos que solían pagar $53.819 (antes del aumento), a partir de febrero pasaron a abonar $63.643. En números, los nuevos aranceles para el trámite en la provincia se ubican de la siguiente manera, divididos en categorías según el tipo de vehículo, peso y cilindrada, en caso de las motos.

Vehículos hasta 2500kg: $63.463

Vehículos de más de 2500kg: $114.233

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500kg: $38.077

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500kg: $57.116

Motovehículos de más de 50cc y hasta 200cc: $25.385

Motovehículos de más de 200cc y hasta 600cc: $38.077

Motovehículos de más de 600cc: $50.770

Hasta el momento no se anunciaron posibles aumentos para el resto del año Fabián Marelli - Archivo

Por último, ante la consulta de si se registrarán nuevos aumentos para 2025 desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires le comentaron a LA NACION que “no hay nada programado por el momento”.

