Fin de semana largo: estos son los documentos del auto que son obligatorios llevar para evitar multas

Con la llegada de un nuevo fin de semana largo, quienes tengan la posibilidad aprovecharán para salir a la ruta y viajar por distintos puntos de la Argentina. En ese contexto, llevar toda la documentación obligatoria del vehículo resulta clave para evitar multas, demoras en controles viales e incluso la retención del auto.

Antes de emprender un viaje, las autoridades recomiendan chequear que todos los papeles estén vigentes y a mano, además del estado general del vehículo, un punto fundamental para circular con seguridad. Entre la documentación necesaria se encuentran:

Documento Nacional de Identidad (DNI)

Licencia de conducir

Cédula verde o azul

Seguro automotor vigente

Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO)

En primer lugar aparece el documento más básico de todos: el Documento Nacional de Identidad (DNI). Es fundamental para acreditar la identidad ante las autoridades de control o frente a terceros en caso de siniestros. Puede llevarse tanto en formato físico como digital a través de la aplicación Mi Argentina. En todos los casos, debe tratarse del último ejemplar emitido, ya que es el único que tiene validez legal.

En todas las rutas nacionales de Argentina rige la Ley de Alcohol Cero al volante Ministerio de Transporte

Otro de los documentos obligatorios es la licencia de conducir. Debe encontrarse vigente y acorde a la categoría del vehículo que se maneja. También es obligatorio portar la cédula del vehículo, ya sea verde, azul o la nueva autorización que se habilita a través de la aplicación Mi Argentina.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) también debe estar al día. Además, la oblea correspondiente tiene que estar colocada en el parabrisas delantero del auto.

También es obligatorio contar con el seguro automotor vigente. Circular sin cobertura es ilegal y, como mínimo, debe contratarse una póliza contra terceros. El comprobante puede exhibirse de manera digital mediante la aplicación Mi Argentina, a través de documentación emitida por la aseguradora o con cualquier certificado oficial entregado por la compañía.

Las patentes tienen que ser completamente visibles

Dentro del marco legal, además de llevar esa documentación, es obligatorio contar en el auto con un matafuego vigente y correctamente fijado dentro del habitáculo, así como también con balizas portátiles triangulares. De hecho, existen provincias que labran infracciones de tránsito por no contar, por ejemplo, con el matafuego reglamentario.

Qué revisarle al auto antes de salir a la ruta

Antes de emprender un viaje, como se mencionó previamente, es fundamental realizar una revisión general del vehículo para evitar inconvenientes mecánicos y circular con mayor seguridad. Uno de los primeros puntos a controlar son los líquidos: aceite, refrigerante, líquido de frenos, dirección asistida y limpiaparabrisas. Los especialistas recomiendan verificar que todos estén en niveles adecuados e incluso llevar una pequeña cantidad de aceite del mismo tipo que utiliza el motor para reponer en caso de ser necesario.

Otro aspecto clave son los frenos y los neumáticos. Desde el Automóvil Club Argentino (ACA) explican que los chirridos al frenar, las vibraciones en el volante o un pedal demasiado blando pueden indicar fallas en el sistema. En cuanto a los neumáticos, se debe revisar el estado general, la profundidad del dibujo (que nunca debe ser menor a 1,6 mm) y la presión correcta de las cubiertas, incluida la rueda de auxilio. También se aconseja realizar alineación y balanceo cada 10.000 kilómetros.

Todas las luces tienen que funcionar perfectamente para evitar multas de tránsito

La suspensión y la dirección también influyen directamente en la seguridad: una manera sencilla de comprobar el estado de la suspensión es empujar hacia abajo la carrocería cerca de cada rueda: el vehículo debe volver rápidamente a su posición sin rebotar. Además, cualquier vibración en el volante a velocidades altas puede ser señal de problemas en la dirección. Por otro lado, si viajan niños, deben utilizar sistemas de retención infantil homologados según edad, peso y altura, mientras que las mascotas tienen que ir sujetas con arneses o en jaulas de transporte para evitar riesgos dentro del habitáculo.

Por último, es obligatorio contar con un kit de seguridad completo. El matafuegos debe estar vigente y correctamente fijado dentro del auto, mientras que también se recomienda llevar balizas triangulares, chaleco reflectante, gato hidráulico, llave de tuercas y cables de arranque. En caso de utilizar las balizas sobre la ruta, las mismas deben colocarse a unos 75 metros del vehículo para advertir al resto de los conductores.