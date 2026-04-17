Cuánto sale hacer la VTV en CABA en abril 2026

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio para circular en la Argentina. En la Ciudad de Buenos Aires, deben realizarla todos los vehículos con más de cuatro años de antigüedad o que hayan superado los 64.000 kilómetros recorridos, lo que ocurra primero.

Por ese motivo, es clave verificar si corresponde hacer el trámite y cumplir con el calendario oficial, que se organiza según la terminación de la patente. Actualmente, los dominios finalizados en 0 deben realizarla en octubre; 1 en noviembre; 2 en febrero; 3 en marzo; 4 en abril; 5 en mayo; 6 en junio; 7 en julio; 8 en agosto y 9 en septiembre.

En cuanto a los valores, durante abril se mantienen sin modificaciones respecto a marzo, luego del aumento del 19,4% aplicado el mes pasado. De esta manera, las tarifas vigentes en la Ciudad son las siguientes:

Autos: $75.756

$75.756 Motos: $28.484

Los valores de la VTV (Verificación Técnica Vehicular) se mantienen para abril GCBA

Más allá del costo, no contar con la VTV vigente puede derivar en sanciones económicas. En la Ciudad de Buenos Aires, la infracción por circular sin la verificación al día equivale a 400 Unidades Fijas (UF), lo que representa una multa de $379.996. En tanto, quienes hayan realizado el trámite pero no cuenten con alguno de los comprobantes obligatorios —la oblea o el certificado— pueden recibir una sanción de 100 UF, es decir, $94.999.

Quiénes están exentos del pago de la VTV

Existen determinados grupos que pueden acceder a la exención del pago del trámite. Entre ellos se encuentran jubilados, pensionados o personas mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio y que sean titulares de un vehículo que no exceda el valor mínimo establecido para el impuesto a la radicación en la Ciudad.

Los jubilados, pensionados o personas mayores de 65 años cuyos ingresos no superen el haber mínimo jubilatorio están exceptuados GCBA

También están alcanzadas por este beneficio las personas con discapacidad que posean un vehículo adaptado, sin importar el valor de la unidad. Asimismo, la exención puede aplicarse a quienes tengan discapacidad aun cuando el vehículo no cuente con adaptaciones específicas.

En los casos en los que una persona sea titular de más de un vehículo, el beneficio se aplica únicamente a una sola unidad. De todos modos, es importante aclarar que, aunque estén exentos del pago, estos conductores deben cumplir igualmente con la realización de la verificación en los plazos establecidos.