Estos son los 10 SUV más baratos en abril de 2026

La industria automotriz acumuló en el primer trimestre de este año 157.455 patentamientos de vehículos 0km, lo que representó una caída del 3,1% en comparación con los primeros tres meses del año pasado, cuando se habían registrado 162.475 unidades, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En ese contexto, y con el objetivo de sostener el nivel de actividad e incluso superar los registros previos, durante marzo las automotrices optaron por congelar sus listas de precios. Un mes después, en abril, el escenario comenzó a mostrar matices, mientras algunas marcas mantuvieron sus valores sin cambios, otras aplicaron ajustes puntuales.

Un ejemplo de esto se observa en el segmento de los Sport Utility Vehicle (SUV) más accesibles, donde solo tres de los diez modelos del listado registraron aumentos (desde el 0,5% hasta un 1,2%), configurando así el nuevo ranking de los SUV más baratos en abril:

JAC S2: US$19.900

US$19.900 Citroën Basalt: $32.260.000

$32.260.000 Chevrolet Spin: $35.116.900

$35.116.900 Nissan Kait: $36.500.000 (nuevo)

$36.500.000 (nuevo) Volkswagen Tera: $36.755.250

$36.755.250 Citroën Aircross: $36.900.000

$36.900.000 Fiat Pulse: $37.050.000

$37.050.000 Renault Kardian: $37.310.000

$37.310.000 Chevrolet Tracker: $39.159.900

$39.159.900 Toyota Yaris Cross: $41.464.000

En la cima del ranking se mantuvo el JAC S2, un SUV de origen chino que conservó su valor de lista de US$19.900 y, por la cotización del tipo de cambio del dólar, se posicionó como la opción más económica del segmento.

JAC S2

En el segundo lugar se mantuvo el Citroën Basalt, un SUV importado desde Brasil que supo liderar este ranking y que actualmente registra un precio de lista cercano a los $32.090.000. Este modelo fue uno de los cuatro que aplicó aumentos: pasó de $32.090.000 a $32.260.000, lo que representó una suba del 0,5%.

Citroen basalt Pedro Bicudo

El podio lo completa el Chevrolet Spin, el SUV de siete plazas, que en abril de 2026 se comercializa a $35.116.900, ya que se mantuvo el mismo precio respecto del mes anterior.

Chevrolet Spin

En el cuarto lugar se ubicó un rival que acaba de llegar al mercado local: el nuevo Nissan Kait, que continúa el legado del Kicks Play, ya que la nueva generación del modelo se posiciona en un segmento superior. Arribó en tres versiones y la opción de entrada de gama fue informada con un precio inicial desde $36.500.000.

Nissan Kait

Producto del nuevo lanzamiento de Nissan, el Volkswagen Tera descendió al quinto lugar, a pesar de que la automotriz alemana no modificó sus precios para abril, manteniendo a la versión de entrada de gama en $36.755.250.