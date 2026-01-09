¿Cuánto sale la transferencia de un auto usado en enero 2026?

La compraventa de vehículos usados en la Argentina sigue siendo uno de los trámites más frecuentes dentro del sistema registral. En enero, el costo de la transferencia mantiene los cambios introducidos por el Gobierno nacional durante 2025, que redujeron los aranceles y simplificaron parte del proceso, aunque siguen vigentes impuestos y cargos que dependen de cada jurisdicción.

La transmisión del dominio es el único acto que acredita la propiedad del vehículo y al mismo tiempo, libera al vendedor de cualquier responsabilidad civil, penal o tributaria futura vinculada al auto.

El trámite puede realizarse en el registro donde está radicado actualmente el vehículo o en el registro correspondiente al domicilio del comprador. En ambos casos, el proceso comienza con una precarga online en la web de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), donde se asigna un turno para completar la gestión de manera presencial.

El proceso comienza con una precarga online en la web de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA) Shutterstock

Desde las reformas implementadas por el Ministerio de Justicia, ya no rige la obligación de concurrir exclusivamente al registro del domicilio del titular, lo que introdujo una mayor flexibilidad para los usuarios.

Documentación necesaria

Para concretar la transferencia se requiere, entre otros elementos, la solicitud tipo 08 firmada y certificada por el vendedor —y su cónyuge, si corresponde—, el título del automotor, las cédulas de identificación vigentes, el DNI del comprador y la acreditación de CUIT, CUIL o CDI. También es obligatoria la verificación policial del vehículo, que tiene una validez de 150 días hábiles.

El formulario 08, requisito indispensable para hacer la transferencia por la compraventa de autos

En operaciones de mayor monto, cuando el valor del automotor supera los $92.663.642, debe presentarse además la declaración jurada de licitud de fondos exigida por la Unidad de Información Financiera (UIF), junto con la documentación respaldatoria correspondiente.

Cuánto cuesta la transferencia en enero 2026

El costo central de la transferencia es hoy del 1% del valor del automotor, independientemente de si se trata de un vehículo nacional o importado. Este arancel incluye la emisión del título, la cédula, dos certificaciones de firma y los trámites ante organismos de rentas.

Este cambio fue dispuesto por el Ministerio de Justicia el año pasado y significó una reducción frente al esquema anterior, que preveía un 1,5% para autos nacionales y un 2% para importados.

El costo central de la transferencia es hoy del 1% del valor del automotor Santiago Filipuzzi - LA NACION

A ese 1% nacional deben sumarse costos que dependen de cada provincia. En la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, el impuesto de sellos es del 3%. Además, se abona el informe de infracciones, el formulario 13 y la verificación policial.