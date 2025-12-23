Aumentan la producción de un vehículo fabricado en la Argentina y prevén exportarlo a Estados Unidos

Prestige Auto, representante de Mercedes-Benz en la Argentina, continúa con su plan de expansión y actualización del plan de negocios. El mismo se centró en la modernización del Centro Industrial Juan Manuel Fangio, ubicado en Virrey del Pino y para el cual la compañía invirtió US$100 millones. Esta inversión sentó las bases para incrementar el volumen del utilitario Sprinter, así como para la introducción de versiones estratégicas, incluyendo variantes con transmisión automática y tracción total para el año que viene.

Actualmente, el complejo industrial de Virrey del Pino, donde trabajan unas 400 personas, produce aproximadamente 80 unidades diarias del Sprinter, con una unidad saliendo de la primera parte de la cadena de montaje cada diez minutos.

Se producen aproximadamente 80 unidades diarias del Sprinter

Una particularidad de esta planta es que a diferencia de otras instalaciones globales, se ensamblan los periféricos de los motores, los cuales no llegan terminados. Además, al igual que en otros centros, reciben las chapas estampadas directamente desde Alemania

Prestige Auto fabricará el Mercedes Benz Sprinter con caja automática

De cara al cierre de 2025 la compañía prevé fabricar cerca de 16.000 unidades, superando el objetivo inicial de 14.000. El plan a mediano plazo para 2026 es aún más ambicioso: alcanzar las 20.000 unidades, con un 70% de esa producción destinada a la exportación. Es importante destacar que la capacidad instalada de la planta permite llegar a 30.000 unidades anuales en caso de operar en triple turno, lo que subraya un potencial de crecimiento.

Uno de los logros que destacaron desde la compañía que permitió mejorar la producción fue la reducción del ausentismo, ya que consiguieron bajar la tasa del 11% al 4%. La estrategia de ampliación de la oferta incluirá en febrero de 2026 la llegada de una versión automática y tiempo después, la de tracción total.

En febrero de 2026 llegará la fabricación de una versión automática y un mes después hará lo propio la de tracción total

Esta incorporación responde a muchos factores, entre los que se encuentra una demanda insatisfecha que Prestige Auto detectó en el sector minero de la región, una industria en crecimiento que requiere vehículos robustos para terrenos complejos. La marca busca capitalizar esa necesidad del mercado, según explicaron.

La primera generación del modelo llegó en 1996. En 2003, se desarrolló localmente por primera vez, en la versión de pasajeros 19+1, un diseño 100% argentino y una variante única en el mundo. La segunda generación se presentó en 2012 con el motor OM 651, y la tercera en 2019, consolidando su presencia en el mercado. En 2024 implementó el nuevo motor turbodiésel OM 654.

Prestige Auto inició hace meses gestiones para exportar el utilitario a los Estados Unidos

En sintonía con su estrategia de expansión internacional y aumento de volumen, Prestige Auto inició hace meses gestiones para exportar el utilitario a los Estados Unidos. Estas conversaciones se iniciaron antes de que se anunciara el entendimiento y búsqueda de un acuerdo comercial con el país del norte, parte de la visión a largo plazo que suelen tener las terminales.

“Estamos hablando con Alemania para buscar otros destinos de exportación. Creemos que productos como la Sprinter 19+1, que es netamente argentina, pueden ingresar en mercados como México, Estados Unidos e incluso algunos países de África, donde la transición a la electrificación será más lenta y puede haber oportunidades”, comentó Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto.

La reforma laboral será determinante para pymes y no para las automotrices grandes, según Daniel Herrero

Finalmente, sobre la posibilidad de que se sancione la reforma laboral y su impacto en el sector, Herrero agregó: “Para una automotriz grande, la reforma laboral no es tan determinante. No tenemos alta rotación y estamos buscando más trabajo para incorporar mano de obra. Donde sí puede ayudar es en la cadena de valor, especialmente en pymes, al dar previsibilidad sobre qué pasa cuando se contrata personal adicional para acompañar el crecimiento”.