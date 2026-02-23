¿Cuánto tiempo puedo circular sin la patente del auto?

En los últimos años se volvió cada vez más visible en las calles una problemática que llamó la atención de todos y fue la gran cantidad de vehículos circulaban con patentes provisorias de papel o, directamente, sin ningún dominio visible.

La situación comenzó alrededor de 2023, cuando, por problemas de insumos, no se logró abastecer la demanda necesaria y la entrega de chapas metálicas empezó a demorarse.

Ese escenario, combinado con un muy buen año para el mercado automotor, en el que se vendieron más de 600.000 autos 0km el año pasado, provocó que muchos vehículos continuaran circulando incluso hasta 2025 con la patente provisoria colocada en los cristales. El inconveniente se extendió durante todo ese período y no afectó solo a los autos nuevos, sino también a los vehículos usados que debían reponer la chapa por rotura o pérdida.

Según fuentes oficiales, el problema ya fue solucionado y normalizado durante la segunda mitad del año pasado. En ese sentido, desde el Ministerio de Justicia, en diálogo con LA NACION, informaron que actualmente la patente provisoria para los 0km tiene una vigencia de 10 días, mientras que en los casos de reposiciones, el permiso provisorio vence a los 60 días, sin posibilidad de extensión.

La problemática afectó a todo tipo de vehículo | X: @Sofiameleint15

En parte, esta problemática también dio lugar a las clásicas “avivadas”, ya que se detectó un crecimiento en la cantidad de conductores que circulaban sin patente, amparándose en la falta de entrega de chapas, y otros que directamente las tapaban o adulteraban para evitar ser captados por las cámaras de fiscalización.

En números, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sancionó a más de 7000 conductores por circular sin patente o con chapas adulteradas en rutas y autopistas durante el transcurso del año pasado. Frente a este escenario, el organismo remarca que la patente debe estar colocada de forma visible y cumplir con las características establecidas por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).

No contar con ninguna patente es una falta grave

Esta conducta constituye una infracción grave, ya que viola lo que establece la Ley de Tránsito, que exige que todos los vehículos —incluidos acoplados y semirremolques— cuenten con sus chapas patentes colocadas, visibles, legibles y sin ningún tipo de aditamento. Además, la normativa dispone que, si un vehículo circula sin patente o la lleva en un lugar incorrecto, no puede continuar su marcha hasta regularizar la situación.

“Además de ser una infracción grave, circular sin dominio afecta la trazabilidad del vehículo y dificulta su identificación en casos de siniestros viales, lo que implica un riesgo adicional para los sistemas de control”, señalaron desde la ANSV, quienes agregaron que constituye una infracción de $271.050 (ese monto puede variar dependiendo de la jurisdicción).