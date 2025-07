Las razones detrás del aumento de autos que circulan sin patentes y la nueva “avivada” para evitar multas

El problema se inició en 2023 por la falta de insumos y se acentuó cuando se determinó el cierre de Casa de Moneda, que fabricaba las chapas; el trabajo contrarreloj para regularizar la situación, que es aprovechada por infractores

En mayo de 2023, a Diego lo detuvo un agente policial en un control de tránsito en Martínez y lo multó por tener la patente despintada. “Me dijeron que no podía circular así porque estaba en infracción y que tenía que pedir la reposición”, cuenta. Según le habían indicado en el registro automotor, iba a estar un mes manejando con un papel provisorio hasta que sus patentes nuevas estuvieran listas. A julio de 2025, todavía se adeuda la entrega de las chapas metálicas de su auto.

Las calles, rutas y autopistas tienen hoy un denominador común: vehículos que circulan sin patente o con una provisoria de papel. Años atrás, esta situación se daba en casos de excepción y la reposición no tardaba más que unas semanas.

El faltante comenzó en 2023, durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández. Por distintos problemas para importar insumos, que ya habían afectado la producción de cédulas y licencias de conducir, Casa de Moneda emitió un comunicado que autorizaba la circulación con patentes de papel “hasta tanto se entreguen las definitivas”.

Como se habían acumulado pedidos y las importaciones estaban limitadas en varias industrias, no se podían abastecer en tiempo y forma las órdenes de entrega. Cuando se solicitaba una placa ante un registro automotor, se entregaba un papel provisorio con vigencia de 30 días. Si en ese plazo no se fabricaba la reposición, se podía extender por otros 30 días más y así sucesivamente.

Un vehículo con patente provisoria y otro sin identificación, captados en un mismo momento Fabián Marelli

Con el faltante sin resolver, cambió la gestión. Javier Milei anunció el cierre de Casa de Moneda, la entidad que era, hasta ese momento, la única habilitada para proveer las patentes a los Registros de la Propiedad del Automotor. Comenzó allí un proceso de reestructuración del sistema que generó más demoras y nuevas aristas al conflicto.

“Llevo 14 meses sin patente. Ahora la prórroga de la provisoria es por 90 días y, cada vez que se vence, tengo que volver al registro para otra extensión. Compré además un 0km y ese tampoco tiene placa, me lo dieron con una temporal”, resalta Diego.

Más patentamientos y una producción contrarreloj

En paralelo, la demanda crece: de los últimos siete años, 2025 es el que registra más patentamientos de vehículos. En el sector estiman un mercado que estará por encima de las 650.000 unidades, con un promedio de 50.000 ventas por mes.

Al sumar las chapas solicitadas por robo, pérdida o rotura, la situación se agrava. A raíz de un pedido de acceso a la información pública elevado por el equipo de LA NACION Data, el Ministerio de Justicia informó haber entregado 1.252.923 placas patentes entre enero de 2024 y abril de 2025 y 408.461 patentes provisorias.

Tras la decisión de cerrar Casa de Moneda, una medida de la cartera de Justicia desplazó a esta entidad como única proveedora de chapas y comenzó un proceso de licitación, finalizado en abril de este año, que fue ganado por Tönnjes Sudamericana. Según consta en documentos oficiales, esta empresa es una asociación entre la firma alemana Tönnjes M.O.V.E.R.S. International GMBH y Boldt, dueña también del casino Trillenium, ubicado en Tigre.

Mientras transcurría el proceso de licitación, Casa de Moneda continuó produciendo con triple turno diario para cumplir con las órdenes pendientes. Desde el Gobierno, informan que todos los días se fabrican 5700 dominios (el sistema de identificación alfanumérico), que se traducen en 11.400 chapas en el caso de los autos, ya que llevan una patente en el frente y otra en la parte posterior, y en 10.140 placas para motos, que solo llevan una patente. La entidad, aseguran fuentes oficiales, seguirá entregando hasta “el cumplimiento de las órdenes de compra de chapas patente vigentes”.

Según pudo saber LA NACION, se pusieron en marcha otras 260.000 patentes en paralelo tras la licitación. Aun así, se adeudarían un total de 350.000 chapas para autos, según estimaciones del sector ya que la cifra de faltantes se ubica en torno a las 600.000 placas. Mientras, los patentamientos mensuales no se detienen, lo que atrasa la normalización de la situación.

Altas fuentes vinculadas con el sector estiman que en octubre debería estar regularizado el sistema. A su vez, indican que comenzará otro proceso de licitación para que más empresas se conviertan en proveedoras de las chapas en un futuro. Hasta que Casa de Moneda no cumpla con las órdenes pendientes, seguirá produciendo y entregando en paralelo a las empresas que sean habilitadas.

Respecto a la insuficiencia de insumos, que había sido el principal causante del problema en 2023, fuentes oficiales afirman que el problema “ya está resuelto”.

Excepciones y medidas provisorias

En medio de este panorama, se publicó una resolución a todas las oficinas registrales de la Argentina para limitar la cantidad de chapas a solicitar por registro automotor. Desde febrero de este año, cada dependencia puede entregar por mes no más de 104 dominios. “Se hizo una distribución equitativa. Pasaba que un registro recibía el 100% de sus pedidos y otro nada. Así, las chapas se distribuyen para cumplir con todas las solicitudes”, explican.

Mientras, la postal de autos y motos sin identificación se replica. “Todavía no me dan ninguna respuesta. Desde el registro no saben decirme cuándo van a tener mi patente”, continúa Diego. El problema para él no se limitó a la circulación dentro de la Argentina, sino que complicó su logística para viajar a Brasil en sus vacaciones. El modo de ingresar a otros territorios sin las patentes se convirtió en una preocupación recurrente.

Los países limítrofes no permiten la entrada de unidades argentinas que no tengan la chapa de identificación vehicular y, dado que el faltante afecta a más de 300.000 usuarios, el Gobierno tuvo que firmar en enero pasado convenios con Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia para que permitan la entrada de autos con patente provisoria.

Los acuerdos siguen vigentes y los usuarios que están próximos a viajar tienen prioridad para acceder a este permiso. La gestión es a través de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), que entrega la constancia correspondiente para evitar contratiempos en el exterior.

“Por suerte no tuve ningún problema al cruzar la frontera. Tenía toda la documentación y no me hicieron ni dijeron nada”, recuerda Diego.

En territorio nacional, las autoridades de control están notificadas de la situación y no labran multas por falta de patente en estos casos. Para poder circular pese a la ausencia de la chapa, es necesario pegar en el parabrisas delantero y trasero el papel provisorio entregado por las oficinas registrales a los usuarios afectados. En caso de no tenerlo, se incurre en una infracción cuya multa varía según la jurisdicción.

Los agentes de control no deben labrar multas cuando la falta de patentes se debe a las demoras en la entrega Soledad Aznarez

La “avivada” argentina, presente

Según reporta la ex Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), una de las infracciones más frecuentes en los últimos meses fue la circulación de vehículos sin patente o con el dominio adulterado. Ocurre que, en el contexto de falta de chapas, algunos aprovecharon para quitar su placa y manejar sin ser detectados por radares o cámaras de control.

“Sin lugar a dudas hubo un incremento de quita de patentes adrede. Es un fenómeno nuevo. Hace años se tapaban parcialmente los números o se adulteraban las letras. La ausencia total es algo novedoso”, remarca Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano.

La imposibilidad de identificar los autos en infracción preocupa y el panorama futuro, más aún. “No necesariamente los accidentes graves hoy se vinculan con la falta de patentes, pero si esto se sigue potenciando, hace a la informalidad del parque automotor e impide registrar infractores mediante los radares. Es una situación que no debería existir y es síntoma de una enfermedad que hace peligrar a la seguridad vial”, plantea el ingeniero Gustavo Brambati, responsable de Seguridad Vial del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI).

En el contexto de falta de patentes, aparecieron los infractores que las quitan adrede para no ser identificados por los radares Andrea Platón

Controles con foco en las patentes

Pons describe que las personas que quitan las patentes de sus autos “están dispuestas a transgredir las normas” y que, por lo general, son conductores que buscan exceder los límites de velocidad sin ser captados por las cámaras de fotomulta.

En esta línea, los especialistas remarcan la necesidad de verificar en los controles de tránsito si la falta de patentes se debe a las demoras en la entrega o es una decisión del conductor para evitar que su vehículo sea identificado.

“En retenes policiales no se están haciendo controles con foco en las patentes. Creo que debería haber una bajada de línea para que se revisen mejor. Hay gente que sufre no tener patente y otros que lo ven como una posibilidad de manejar con cierta impunidad”, subraya Brambati.

Y remata: “Como se generó un problema por el faltante, el tratamiento que tuvo el problema fue hacérsela fácil al que no la tenga y no generar una política dura hacia las personas que les falte. No se está viendo el tema con la preocupación que debería. Si toma magnitud y prolifera, se puede convertir en un problema más grave”.

Al día de hoy, hay multas severas -incluso con quita de puntos en el sistema de scoring nacional (y una eventual suspensión de la licencia de conducir)- por manejar sin la patente. En caso de no tener la metálica, se debe conducir con la provisoria visible en los parabrisas. La dificultad, sin embargo, radica en que las cámaras y radares no detectan vehículos que no tengan el dominio visible y, para controlarlos, es necesario un retén policial que pueda hacer los chequeos auto por auto.