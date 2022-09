De los autos a los cargadores y los aeropuertos: qué cambios traerá la transformación energética

En el panel del evento de Movilidad organizado por LA NACION, Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina 2000; Diego Prado, director de Comunicación Corporativa de Toyota Latinoamérica y Caribe; y Juan Erize, gerente General de Enel X Argentina, hablaron sobre la transición energética en el mundo y el impacto en cada una de sus industrias.

En cuanto al sector de aviación, el directivo de Aeropuertos Argentina 2000 expuso los compromisos de la compañía de llegar a ser carbono neutral desde la actualidad al 2050, lo cual requiere un gran trabajo previo, que toda la industria a nivel mundial ya está realizando. “Para empezar, se habla mucho del SAF (Sustainable Aviation Fuel) -en español sería el combustible llamado verde- que en gran parte del mundo ya se está mezclando con el tradicional, que sería el JP1, y lleva hasta el 25 por ciento de esa mezcla, lo cual es muy auspicioso para lo que viene y es una noticia muy importante para la aviación”, comentó Ketchibachian y agregó que están trabajando para que los aeropuertos puedan entender cómo administrar la logística que eso requiere. “Creo que ese va a ser un gran cambio para lo que será la aviación a nivel mundial”, vaticinó.

En cuanto a los aeropuertos, Ketchibachian dijo que en el nivel local se está trabajando en la reducción del consumo eléctrico a través de la producción de energía renovable y destacó la gestión de los residuos que se generan en sus locaciones. “Nosotros tenemos un reporte de sustentabilidad que ya fue premiado dos años seguidos, el cual es nuestro orgullo, e invito a que lo vean en nuestra página web. Todos podemos hacer algo para mejorar la sustentabilidad”, dijo.

A su turno, Diego Prado, director de Comunicación Corporativa de Toyota Latinoamérica y Caribe, señaló que se van a vivir cambios muchos más drásticos en los próximos años que los que se vivieron en los últimos 100, impulsados por una serie de demandas sociales que tienen que ver con cambios de hábitos de los clientes pero también con el objetivo de reducir las emisiones. “En ese sentido el proceso de electrificación de la movilidad va a tener un papel preponderante, aunque creemos que la velocidad de ese cambio no va a ser homogénea en el mundo en función de las necesidades de los distintos clientes y la posibilidad de oportunidades de cada una de las regiones”, advirtió.

El desafío de alcanzar la carbono neutralidad en definitiva es lo que les interesa y no habrá una única tecnología para lograrla, agregó. “Toyota está desarrollando diferentes soluciones tecnológicas, y hasta hoy tiene desarrolladas cuatro tecnologías en pos de reducir las emisiones. Queremos que estas tecnologías sean lo más rápidamente accesibles y prácticas para la solución de los clientes porque no existe solución al problema del calentamiento global sin escala, es decir, no es suficiente poder desarrollar el vehículo más tecnológico si lo pueden usar muy pocas personas”, explicó el directivo y agregó que “para nosotros lo importante es que cuanto más masiva pueda ser la adquisición de estas nuevas tecnologías es dónde realmente vamos a poder contribuir a la reducción de las emisiones”.

Las cuatro tecnologías que hoy ofrece Toyota son los vehículos híbridos -la marca cuenta con 63 modelos en todo el mundo-, los vehículos híbridos enchufables, los eléctricos 100% a batería y los vehículos a celda de hidrógeno, detalló Prado.

Por su parte, Erize, gerente General de Enel X, describió el foco en el que está concentrada la compañía, que forma parte del grupo Enel, productor número uno de energía renovable a nivel mundial que también participa en el área de transmisión y distribución. Enel X desarrolla soluciones para la eficiencia energética, como por ejemplo la venta de paneles fotovoltaicos para que las empresas puedan generar ellas mismas su energía para consumo o eventualmente brindarle a la red lo que les sobra. “Tenemos una división dedicada a la movilidad; en cuanto a energía eléctrica juegan dos modelos de negocios: el transporte público y la infraestructura de recarga que pasa por lo público y lo privado. Hoy el 80 por ciento de la recarga es a nivel hogareño, lo cual también tiene sus desafíos”, señaló el ejecutivo. En la región, la compañía tiene presencia en Chile, Perú, Colombia y Brasil, además de la Argentina, y provee hoy un servicio de buses eléctricos más la infraestructura de carga en Chile y Colombia como adelanto de una tendencia que buscan impulsar.

Respecto de las nuevas formas de movilidad ligadas a la electrificación, Ketchibachian se refirió a la aparición del VTOL (Vertical Take-Off and Landing) o «despegue y aterrizaje vertical», un sistema de drones para pocos pasajeros que está en desarrollo en otros países. “Como operadores aeroportuarios no podemos estar ajenos a esta intermodalidad que se viene y lógicamente atada a la reducción de dióxido de carbono. Hablando de un futuro próximo, seguramente el sistema VTOL comience a implementarse primero en Londres, Nueva York, San Pablo, plazas que ya hoy el helicóptero funciona como medio de transporte muy habitual”, indicó.

Por el lado de Toyota, Prado se refirió a la transformación del concepto de movilidad y la evolución de la automotriz en una proveedora de servicios de movilidad: “Hay una tendencia en las nuevas generaciones en la cual existe una diferencia entre poseer un bien o utilizarlo de la manera más eficiente. Si hoy uno analiza la inversión que hace cuando compra un auto, no es una inversión muy racional: nuestros vehículos están la mayor parte del tiempo estacionados, en casa mientras dormimos o en el lugar donde trabajamos o vamos a estudiar. Hoy por hoy el corazón de nuestro negocio sigue siendo la fabricación y venta de vehículos a usuarios finales pero creemos que en el futuro va a ir migrando, y gran parte de nuestro negocio va a pasar a ser soluciones de movilidad”, definió.

En 2018, Toyota lanzó Kinto, su servicio de alquiler de autos por hora, día o semana, de acuerdo a la necesidad de cada cliente. “Creemos que en el futuro muchos de nuestros autos van a estar vendiéndose a flotas de autos compartidos, más que a clientes particulares, y Kinto es nuestra nave insignia del proceso de este negocio”, apuntó Prado.

Según los expositores del panel, las tendencias macro en cuanto a movilidad vienen de dos lados: de las automotrices y de los países. “Para esto el tema de recarga es fundamental porque sin recarga no funciona el sistema. Lo que no tenemos hoy en la Argentina es un marco regulatorio y también falta mencionar cuál es el plan general de recarga”, resaltó Erize. Enel X instaló 62 cargadores eléctricos que van desde Tierra del Fuego hasta la Quiaca pero falta preparar la infraestructura para esta demanda que va a venir en un futuro próximo. “Lo que necesitamos es una ley sobre carga eléctrica”, resumió.

Mirá el Summit de Movilidad de LA NACION completo acá