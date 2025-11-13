Desarmaderos legales: la lista actualizada de centros en noviembre 2025

Los desarmaderos legales funcionan bajo la órbita de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor (DNRPA). A su vez, son espacios autorizados y controlados para desarmar vehículos que ya no están en condiciones de circular —sea por accidentes, desgaste o baja definitiva— con el fin de rescatar autopartes aptas para ser reutilizadas.

Estas piezas, previamente clasificadas y registradas en el sistema oficial, se comercializan con la documentación correspondiente que garantiza su origen lícito y su trazabilidad, debido a que existe en paralelo un mercado en negro. De hecho, uno de los principales causales del robo automotor es la comercialización ilegal de autopartes, según reporta el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El Gobierno oficializó que a partir de julio son 142 las partes del auto que se pueden recuperar

Como medida de control, el Ministerio de Desregulación, eliminó el Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (CHAS) que, según explican, permite que se ingresen autopartes al país con mayor facilidad y así achicar el mercado ilegal.

Todos los desarmaderos legales en la Argentina

En esta línea, la DNRPA en su sitio oficial enumera todos los desarmaderos inscriptos en el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (RUDAC):