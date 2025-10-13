Desarmaderos legales: la lista actualizada de centros en octubre 2025

Estos son los lugares autorizados por el Estado para comercializar autopartes de vehículos; uno por uno
Los desarmaderos legales funcionan bajo la órbita de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor (DNRPA). A su vez, son espacios autorizados y controlados para desarmar vehículos que ya no están en condiciones de circular —sea por accidentes, desgaste o baja definitiva— con el fin de rescatar autopartes aptas para ser reutilizadas.
Cada una de estas piezas pasa por un proceso de clasificación y se carga en el sistema oficial, lo que asegura que se vendan con la documentación adecuada. Este respaldo es clave, ya que garantiza tanto la procedencia legítima como la trazabilidad de los repuestos, en un contexto donde persiste un fuerte circuito clandestino. De hecho, según el Ministerio de Seguridad de la Nación, la venta ilegal de autopartes es uno de los principales motores del robo de vehículos.
En materia de regulaciones, el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, resolvió suprimir el Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (CHAS). Con esta medida, explicaron, se buscó facilitar el ingreso de repuestos al país y, de esa manera, reducir el margen de acción del mercado negro.
En esta línea, la DNRPA en su sitio oficial enumera todos los desarmaderos inscriptos en el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (RUDAC):
- Pasaje Araoz 2134, Avellaneda, Buenos Aires
- Avenida Belgrano 2173, Avellaneda, Buenos Aires
- Ruta 3 Sur km 696.5, Bahía Blanca, Buenos Aires
- Brandsen 780, Bahía Blanca, Buenos Aires
- Blandengues 443/445, Bahía Blanca, Buenos Aires
- Leopoldo Lugones 2685, Bahía Blanca, Buenos Aires
- Ruta 88 km 3 s/n, Batán, Buenos Aires
- Francia 2361, Benavídez, Buenos Aires
- Mitre 1154, Benavídez, Buenos Aires
- Av Juan Domingo Perón 8352, Benavídez, Buenos Aires
- 7 4309, Berisso, Buenos Aires
- Calle 122 2188, Berisso, Buenos Aires
- Santiago del Estero 910, Bolívar, Buenos Aires
- Ruta 65 km 372, Bolívar, Buenos Aires
- Juramento 31, Boulogne, Buenos Aires
- José Ingenieros 2145, Burzaco, Buenos Aires
- Avenida Monteverde 4184 (locales 1 a 3), Burzaco, Buenos Aires
- Colectora Norte 1410, Campana, Buenos Aires
- Olavarría 3564, Caseros, Buenos Aires
- Olavarría 3339, Caseros, Buenos Aires
- Catriló 4697, Caseros, Buenos Aires
- Alfredo Ferreyra 57/75, Castelar, Buenos Aires
- Avenida Sarmiento 334, Chivilcoy, Buenos Aires
- Camino General Belgrano 2075, City Bell, Buenos Aires
- Independencia 1198, Ciudadela, Buenos Aires
- Avenida M. T. de Alvear 4370, Ciudadela, Buenos Aires
- Santiago de Liniers 3818, Ciudadela, Buenos Aires
- 9 de Julio 2038, Ciudadela, Buenos Aires
- 46 s/n, Colón, Buenos Aires
- Ruta Nacional 8 184, Colón, Buenos Aires
- Eucaliptus 4036, Coronel Suárez, Buenos Aires
- Triunvirato 2221, Don Torcuato, Buenos Aires
- Avenida Ángel T. de Alvear 3494, Don Torcuato, Buenos Aires
- Alsina 3142, Don Torcuato, Buenos Aires
- Colectora Oeste 30346, El Talar, Buenos Aires
- 9 de Julio 1116 (ex 124), El Talar, Buenos Aires
- 122 740, Ensenada, Buenos Aires
- Ruta de la Tradición 8467, Esteban Echeverría, Buenos Aires
- Av Calchaquí 5759, Florencio Varela, Buenos Aires
- Avenida Curutchet 1050, General Arenales, Buenos Aires
- Av Warnes 1091 Uf 13, Capital Federal, Capital Federal
- Av Warnes 1521, Capital Federal, Capital Federal
- Av Warnes 1550, Capital Federal, Capital Federal
- Rojas 2256, Capital Federal, Capital Federal
- Nicasio Orono 2162, Capital Federal, Capital Federal
- Corrientes 5680, Capital Federal, Capital Federal
- Warnes 1486, Capital Federal, Capital Federal
- Av Warnes 1654, Capital Federal, Capital Federal
- Av Warnes 1575, Capital Federal, Capital Federal
- Av Warnes 1478, Capital Federal, Capital Federal
- Paysandu 2383, Capital Federal, Capital Federal
- Warnes 1539, Capital Federal, Capital Federal
- Av Warnes 1493/1495, Capital Federal, Capital Federal
- Av Warnes 1430, Capital Federal, Capital Federal
- Warnes 1529, Capital Federal, Capital Federal
- Av Honorio Pueyrredon 2180/82, Capital N° Federal, Capital Federal
- Barco Centenera 2955/2957, Capital Federal, Capital Federal
- Avalos 130 Uf 1, Pb Capital Federal, Capital Federal
- Darwin 14, Capital Federal, Capital Federal
- Av Honorio Pueyrredon 1501 Av, Capital N° Federal, Capital Federal
- Warnes 1540 Piso 1, Capital Federal, Capital Federal
- Av Eva Peron 7179, Capital Federal, Capital Federal
- Paysandu 2370, Capital Federal, Capital Federal
- Paysandu 2327, Capital Federal, Capital Federal
- Av Warnes 1456, N° Capital Federal, Capital Federal
- Warnes 1475, Capital Federal, Capital Federal
- Av Warnes 1277, Capital Federal, Capital Federal
- Av Juan Justo 8077, B Capital Federal, Capital Federal
- Warnes 1612, Capital Federal, Capital Federal
- Av Warnes 1710, Capital Federal, Capital Federal
- Av Warnes 1526, Capital Federal, Capital Federal
- Nueva Zelandia 4887 Av, Capital Federal, Capital Federal
- Presidente Castillo 451, Catamarca, Catamarca
- Ruta Nacional 11 Km 1014 Circ 1 Secc A, Colonia Benitez, Chaco
- Manzana 88 -, Margarita N° - Belen, Chaco
- Las Heras, 340presidenciaroque S Peña, Chaco
- J F Kennedy 309 S/, Presidencia Roque S Peña, Chaco
- Ruta Nacional 16 Km 21,5, Puerto Tirol, Chaco
- Av Alvear Ernesto Che, 733 Resistencia, Chaco
- Guevara 1783 B V Vista Sur Juan De Dios, Comodoro Rivadavia, Chubut
- Trevisan 3510 (b Hum Beghin Av, Comodoro Rivadavia, Chubut
- Hipolito Yrigoyen 3428, Comodoro Rivadavia, Chubut
- Cabot 380, Trelew, Chubut
- Av Juan B Justo 3061 Ruta, Alta Cordoba, Córdoba
- Provincial 5 Paseo Serrano X, Y Alta Gracia, Córdoba
- Ruta Nacional 36 S/, Alta Gracia, Córdoba
- Camino A San Carlos Km Ruta Nacional, Bouwer 13, Córdoba
- Numero 9 20d Local 5, Colonia Lote Caroya, Córdoba
- La Voz Del Interior 6832 Av De, Cordoba, Córdoba
- Circunvalacion Se 1550, Cordoba, Córdoba
- Domingo Zipoli 667, Cordoba, Córdoba
- Mar De Ajo 135, Cordoba, Córdoba
- Ramon Garcia De Leon Y Pizarro 3630, Cordoba, Córdoba
- Av Juan Justo 7795, B Cordoba, Córdoba
- Av Leandro Alem 768 Ruta Nac, Cordoba, Córdoba
- Amadeo Sabattini 5379, Cordoba, Córdoba
- Bartolome Mitre S/ Ruta 38 Km, Coronel Baigorria N, Córdoba
- 128 5 Camino Soto No Denuncia, A Cruz Del Eje, Córdoba
- Ruta Pcial 30 Km 47, N° Cuatro Vientos, Córdoba
- Urquiza 467, Devoto, Córdoba
- Pte Juan D Peron 48, Morrison, Córdoba
- Pte Juan D Peron 446 Ruta, Morrison, Córdoba
- Provincial 1952, 1 Morteros, Córdoba
- Intendente Alfredo Bria 800, N° Morteros, Córdoba
- Ruta A005, 945 Rio Cuarto, Córdoba
- Ruta A 005 7.5 Av Dr Amadeo, Km Rio Cuarto, Córdoba
- Sabattini 2580, Rio Cuarto, Córdoba
- Av Dr Amadeo Sabattini 1999, Rio Cuarto, Córdoba
- 9 De Julio, 780 Tancacha, Córdoba
- Ruta Nacional 9 Km 678 Camino A, Toledo 1/2, Córdoba
- Tirolesa Km 4,9, Villa Esquiu, Córdoba
- Viejo Camino Tirol 5025, Al Villa Esquiu, Córdoba
- Ruta Nacional 9 Km 563, Villa Maria, Córdoba
- Boulevar Marcelo T De Alvear 1040, Villa Maria, Córdoba
- Bartolome Mitre ( Ruta 12 Este) 1028, Corrientes, Corrientes
- Las Piedras 1610, Corrientes, Corrientes
- Duarte Ardoy 584 Av Jose, Curuzu Cuatia, Corrientes
- Jacinto Rolon 1258, Goya, Corrientes
- Av Estrada 3700 15 Esquina, Bajada Grande 14, Entre Ríos
- Manzana 1 Fraccion B Parque Industrial, Chajari -, Entre Ríos
- Av Villa Libertad 4890, Chajari, Entre Ríos
- Av Siburu 1901, N° Chajari, Entre Ríos
- Ruta 14 Km 123.5, Concepcion Del Uruguay, Entre Ríos
- Coronel Navarro 1622 Av, Concordia, Entre Ríos
- Presidente Illia 1020, Concordia, Entre Ríos
- Monsenor Rosch 3638 L Rios Y J G, Concordia, Entre Ríos
- Larralde 1646, Parana, Entre Ríos
- Francia 1263, Parana, Entre Ríos
- Celia Torra 365, Parana, Entre Ríos
- Ruta Nacional 18 Km 18.3, Parana, Entre Ríos
- Ruta Nacional 12 Km 433 S/, San Benito, Entre Ríos
- Dr Armando Zeroli 512 Av Nicolas, Urdinarrain, Entre Ríos
- Avellaneda 1346 Manzana Sur Lote 3 Secc 1, N° Formosa, Formosa
- Cinsc 1 Del Parque Industrial Ing Snopek s/n, Palpala, Jujuy
- Sampayo 175 Ruta, General Pico, La Pampa
- Provincial 1 2801, N° General Pico, La Pampa
- Ruta Nacional 35 Km 319, Santa Rosa, La Pampa
- Rodriguez Pea 5776, Coquimbito, Mendoza
- Ruta Nacional 188 Ruta, General Alvear, Mendoza
- Provincial 50 1747, General Ortega, Mendoza
- Rivadavia 1569, Godoy Cruz, Mendoza
- Buenos Vecinos 505, Guaymallen, Mendoza
- Bandera De Andes 5905, Los Guaymallen, Mendoza
- Jose Vicente Zapata 169, Guaymallen, Mendoza
- Adolfo Calle 106, Guaymallen, Mendoza
- San Martin 369, Las Heras, Mendoza
- Acceso Sur Km 15 1507, Lujan De Cuyo, Mendoza
- Acceso Sur Lateral Este 7801, N° Lujan De Cuyo, Mendoza
- Acceso Este 1025 Lote 3 Mz B Sub Division C, N° Rodeo Del Medio, Mendoza
- Fraccion E Lote Agricola 82 Ruta Nac 14 Km 864, 3/4, Guarani, Misiones
- Av Quaranta 2452 Mariano Moreno E, N° Posadas, Misiones
- Hipolito Irigoyen 356 (mza.104 Lote3) Lote 2 Manzana B Parque, Centenario, Neuquén
- Industrial Oeste Centenario S/ Juan Manuel, Centenario N°, Neuquén
- Fangio S/ D9 Av Del, Lote Centenario, Neuquén
- Trabajador 4905, N° Neuquen, Neuquén
- Belgrano 4058 Lote V De La Fraccion 2, Neuquen, Neuquén
- Parte Lote 57 Parte Lote Oficial 5 S/, Neuquen, Neuquén
- Ruta Nacional 151 Km Chacra G80, Barda Del 30 Medio, Río Negro
- Fernandez Oro 68 202 Parque, Cipolletti, Río Negro
- Industrial 2637, Viedma, Río Negro
- Antartida Argentina, S/Npichanal, Salta
- Av Paraguay 2675, N° Salta, Salta
- Av Hipolito Irigoyen 1347, Salta, Salta
- Av San Martin 1624, Salta, Salta
- Av Ruta Nacional Km 1591, 9 Salta, Salta
- Mendoza Sur 2081, N° San Juan, San Juan
- Gral Acha Norte 998 Calle 108 Y 8, San Juan, San Juan
- Parque Industrial Sur O B Sin, San Luis, San Luis
- 9 De Julio 1597, San Luis, San Luis
- 25 De Mayo 1912, Villa Mercedes, San Luis
- Ruta 7 Km, Villa 701 Mercedes, San Luis
- Alfredo Borquez 1989, Calafate, Santa Cruz
- Belgrano, Sin Alvarez, Santa Fe
- Alem 1050 Av Santa Fe Y, Barrancas, Santa Fe
- Mitre Ochava Sur Oeste, Cañada De Gomez S/N, Santa Fe
- Bv Colon Ruta, 1328casilda, Santa Fe
- Provincial 92 Km 3 Ruta, N° Casilda, Santa Fe
- Provincial 92 Km 3, N° Casilda, Santa Fe
- Colon 1308, Casilda, Santa Fe
- Esquina Lopez Planes S/, Y Ceres, Santa Fe
- Lisandro De Torre 133, La General Lagos, Santa Fe
- Lisandro De Torre 147, La General Lagos, Santa Fe
- Ruta Nac A012 Km 7,5 Calle 29, N° Piñero, Santa Fe
- Interseccion Calle 4 Lote X, Pujato Norte 37, Santa Fe
- Jorge Newbery 447 Camino Rural Poligono Pa, Rafaela, Santa Fe
- Parcela 196 Partida Inmob 10-10-00- 640245/0005, Recreo, Santa Fe
- Pte Peron 3478, Rosario, Santa Fe
- San Martin 2489, Rosario, Santa Fe
- San Martin 2495, Rosario, Santa Fe
- Arijon 3290, Rosario, Santa Fe
- San Martin 2520, Rosario, Santa Fe
- Fraga B 1167, Rosario, Santa Fe
- Av Mitre Esquina Rioja S/, Saguier, Santa Fe
- Monteagudo 150, N° San Jose De Esquina, Santa Fe
- Benielli 694, San Lorenzo, Santa Fe
- Ramon Saavedra Ruta Pcial 25 Km 9 Unidad, San Lorenzo S/N, Santa Fe
- 60 Pque Industrial, San Lorenzo, Santa Fe
- Aristobulo Del Valle 8450, Santa Fe, Santa Fe
- Av Penaloza 5845, Santa Fe, Santa Fe
- Av Penaloza 5862, Santa Fe, Santa Fe
- Pedro De Vega 2979, Santa Fe, Santa Fe
- Av Lopez Y Planes 4961, Santa Fe, Santa Fe
- Blas Parera 10338, N° Santa Fe, Santa Fe
- Facundo Zuviria 4563, Santa Fe, Santa Fe
- Av Facundo Zuviria 6438, Santa Fe, Santa Fe
- Mendoza 4018, Santa Fe, Santa Fe
- Av Marcos Ciani 3166, Venado Tuerto, Santa Fe
- Ernesto Lussenhoff 1986, Venado N° Tuerto, Santa Fe
- 55 546, Villa Cañas Villa, Santa Fe
- Av San Martin 2325, Gobernador Galvez Villa, Santa Fe
- Amenabar 704 Av, Gobernador Galvez, Santa Fe
- Harteneck 151, Villa Guillermina, Santa Fe
- San Martin 3535, Zavalla, Santa Fe
- Bv Sastre 3243, Zavalla, Santa Fe
- Ruta 5 Km 1 Punto 4 X, La Banda, Santiago del Estero
- Ruta 5 Km, 1.4 La Banda, Santiago del Estero
- 1059 Planta B A B Juan B Alberdi, Y Santiago Del Estero, Santiago del Estero
- Av Colon, Santiago Del 822 Estero, Santiago del Estero
- Ruta Nacional 34 Km, Vilmer 717, Santiago del Estero
- Islas Malvinas 3875, Rio Grande, Tierra del Fuego
- Chacabuco 980, Rio Grande, Tierra del Fuego
- Ruta 38 Km 734 Ruta Nacional, Alto Verde, Tucumán
- 157 Av Jujuy S/, San Felipe, Tucumán
- Alsina 1232 Ruta Nacional, San Miguel Tucuman, Tucumán
- 157 Parcela 98 Padron 32721 S/ 322, Santa N° Barbara, Tucumán
