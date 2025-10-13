Desarmaderos legales: la lista actualizada de centros en octubre 2025

Los desarmaderos legales funcionan bajo la órbita de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor (DNRPA). A su vez, son espacios autorizados y controlados para desarmar vehículos que ya no están en condiciones de circular —sea por accidentes, desgaste o baja definitiva— con el fin de rescatar autopartes aptas para ser reutilizadas.

Cada una de estas piezas pasa por un proceso de clasificación y se carga en el sistema oficial, lo que asegura que se vendan con la documentación adecuada. Este respaldo es clave, ya que garantiza tanto la procedencia legítima como la trazabilidad de los repuestos, en un contexto donde persiste un fuerte circuito clandestino. De hecho, según el Ministerio de Seguridad de la Nación, la venta ilegal de autopartes es uno de los principales motores del robo de vehículos.

En materia de regulaciones, el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, resolvió suprimir el Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (CHAS). Con esta medida, explicaron, se buscó facilitar el ingreso de repuestos al país y, de esa manera, reducir el margen de acción del mercado negro.

El Gobierno oficializó que a partir de julio son 142 las partes del auto que se pueden recuperar

En esta línea, la DNRPA en su sitio oficial enumera todos los desarmaderos inscriptos en el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas (RUDAC):