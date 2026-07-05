Desarrollan un sistema que quita los malos olores del interior de los autos

Hyundai y Kia presentaron una nueva tecnología llamada Plasma Care UVC, un sistema que utiliza luz ultravioleta lejana —conocida como Far-UVC— para sanitizar el ambiente del habitáculo y reducir olores, incluso mientras hay pasajeros en el interior. Según informaron las compañías, es la primera tecnología de este tipo desarrollada para su uso en una cabina abierta de un vehículo.

De acuerdo con Hyundai y Kia, ese rango específico permite generar un efecto sanitizante con una menor penetración en el tejido humano. La explicación técnica de las marcas es que la luz Far-UVC queda limitada a la capa externa de queratina de la piel y no alcanza capas más profundas. En cambio, bacterias y virus no cuentan con esa barrera protectora, por lo que la radiación puede penetrar y destruir su ADN.

El objetivo no es solo atacar microorganismos, sino también reducir sustancias vinculadas a los malos olores que se generan durante su proliferación. Con ese enfoque, las automotrices plantean la tecnología como una solución de higiene para futuras aplicaciones de movilidad, especialmente en vehículos de uso compartido o transporte de pasajeros.

A diferencia de hospitales, escuelas u otros espacios donde ya se estudia el uso de Far-UVC, el interior de un vehículo es un ambiente reducido, con alta concentración de componentes electrónicos y pasajeros ubicados muy cerca de la fuente de emisión.

Para llevar la tecnología al habitáculo, las automotrices desarrollaron una fuente de luz basada en plasma capaz de generar longitudes de onda Far-UVC de entre 200 y 230 nanómetros, algo que, según explicaron, es difícil de lograr con tecnología LED convencional. También redujeron el tamaño del sistema, mejoraron su eficiencia energética y trabajaron sobre su durabilidad para soportar vibraciones, cambios de temperatura y otras condiciones propias del uso del auto.

Las automotrices desarrollaron una fuente de luz basada en plasma capaz de generar longitudes de onda Far-UVC de entre 200 y 230 nanómetros

Otro punto central fue el control óptico. Las compañías indicaron que incorporaron un filtro especializado para sumar una capa de protección y permitir la emisión controlada de las longitudes de onda previstas.

La tecnología fue sometida a distintas pruebas, desde ensayos de componentes hasta evaluaciones en vehículos completos, en colaboración con organismos certificados e instituciones de investigación.

En una cámara de ocho metros cúbicos bajo condiciones controladas que simulaban el ambiente de una cabina, pruebas realizadas por Korea Testing Laboratory confirmaron una reducción del 96,8% de virus en el aire después de 30 minutos.

El objetivo no es solo atacar microorganismos, sino también reducir sustancias vinculadas a los malos olores

En otra evaluación, desarrollada junto con Seoul National University’s Agriculture and Life Sciences Venture Center, la exposición de bacterias causantes de neumonía a la luz Far-UVC mediante Plasma Care UVC mostró una tasa de erradicación del 99,9% después de 30 segundos y una erradicación completa a los 60 segundos, siempre bajo las condiciones del ensayo.

También hubo una prueba en un vehículo real. En colaboración con Korea Automotive Technology Institute, el sistema fue aplicado a un Kia PV5. En ese caso, la evaluación confirmó una erradicación del 99,9% de Escherichia coli después de 40 minutos de irradiación bajo las condiciones probadas.

En colaboración con Korea Automotive Technology Institute, el sistema fue aplicado a un Kia PV5

De todos modos, la llegada del sistema a vehículos de producción todavía no tiene fecha confirmada, ya que las marcas continuarán realizando validaciones técnicas de acuerdo con estándares internacionales de seguridad antes de implementar la tecnología en modelos de serie.