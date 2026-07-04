Vacaciones de invierno: habrá controles sorpresa, algunos con drones: cómo evitar multas al viajar

Se acercan las vacaciones de invierno y, como ocurre cada año, el tránsito en las rutas aumentará por la mayor cantidad de personas que aprovecharán el receso para viajar y salir de las grandes ciudades. En ese contexto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que desplegará controles fijos y dinámicos en los principales corredores viales del país. Además, realizarán operativos sorpresa para fiscalizar alcoholemia, velocidad, documentación obligatoria y maniobras peligrosas.

Con este motivo, desde este miércoles hasta el 5 de agosto habrá 21 puntos estratégicos en 19 provincias, con fiscalizaciones orientadas a detectar las principales conductas de riesgo al volante.

Los controles incluirán alcoholemia, velocidad, documentación obligatoria, uso del cinturón de seguridad y de Sistemas de Retención Infantil (SRI), además de maniobras peligrosas como los sobrepasos en doble línea amarilla.

Revisarán el uso de cadenas para nieve cuando las condiciones lo exijan

También se verificará el uso de cadenas para nieve cuando las condiciones lo exijan, mientras que drones reforzarán la detección de infracciones desde el aire (como puede ser el caso de los ‘banquineros’), según informaron desde la ANSV.

El operativo combinará puestos fijos, controles móviles y tecnología aplicada a la fiscalización. En ese sentido, los puntos de control cambiarán de ubicación para evitar que puedan anticiparse mediante aplicaciones o redes sociales, para lograr controles más ágiles y eficientes en las rutas.

La alcoholemia también será uno de los aspectos que controlarán los operativos Ministerio de Transporte

A su vez, los operativos se llevarán adelante junto a las distintas fuerzas de cada provincia y municipio, y en algunos puntos estratégicos, además, las tareas se realizarán junto con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), con controles simultáneos sobre vehículos particulares y transporte de pasajeros.

Qué documentación se debe llevar para el viaje

Antes de encender el auto comienza el viaje, ya que se aconseja revisar tanto el estado general del vehículo como la documentación correspondiente. En este último punto, es obligatorio contar con:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Licencia Nacional de Conducir vigente.

Póliza de seguro vigente.

Cédula verde o autorización para conducir el vehículo.

Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV), en los casos en que corresponda.

La falta de VTV es una de las infracciones más comunes

En cuanto a los elementos de seguridad obligatorios para circular, también se deben llevar:

Matafuegos vigente.

Balizas triangulares.

Por otro lado, además de verificar que toda la documentación obligatoria esté vigente antes de emprender el viaje, los especialistas coinciden en que también es fundamental revisar el estado general del vehículo.

Aunque viajar durante el invierno no implica un riesgo mayor que hacerlo en otra época del año, las bajas temperaturas y las condiciones climáticas propias de la estación requieren prestar especial atención a determinados componentes del auto.

Desempañador, neumáticos y cinturones: tres controles clave antes de viajar Freepik

Entre los puntos más importantes figuran el correcto funcionamiento del sistema desempañador y de la calefacción, el nivel de los líquidos (en especial el refrigerante si el destino presenta temperaturas bajo cero), el estado y la presión de los neumáticos, el funcionamiento de todas las luces y la presencia del kit de seguridad (no es obligatorio), que incluye matafuegos vigente y balizas triangulares. En caso de viajar a zonas con nieve, también se recomienda llevar cadenas para los neumáticos (elemento que puede ser solicitado por las autoridades de tránsito).

A la hora de conducir, también es clave adaptar la marcha a las condiciones del camino. En presencia de niebla o hielo sobre la calzada se aconseja reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguimiento y evitar maniobras bruscas. Además, es importante iniciar el viaje bien descansado, realizar pausas periódicas durante el trayecto y comprobar que todos los ocupantes utilicen el cinturón de seguridad, mientras que los niños y las mascotas deben viajar con los sistemas de sujeción correspondientes.