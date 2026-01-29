Descubren cómo debería ser el auto “perfecto”, pero hay polémica por su diseño

La aerodinámica busca que un auto se desplace con la mayor soltura posible a través del viento. Para esto, se toman en cuenta diseños, formas y tamaños sobre los que el aire fluya con rapidez para reducir al máximo la resistencia que este pueda producir.

Un ejemplo totalmente opuesto a lo aerodinámico que nos ayuda a graficar este concepto es el paracaídas que, al abrirse, acumula aire y permite a una persona descender lentamente.

En el caso de un auto, la finalidad es el ahorro de combustible o energía (en el caso de los autos eléctricos) en pos de una buena autonomía, y la seguridad, ya que influye en la estabilidad durante la conducción.

La aerodinámica reduce la resistencia al aire y mejora estabilidad y consumo

Por ejemplo, el alerón trasero de un auto deportivo no deja que las ruedas se despeguen del suelo a altas velocidades.

Por supuesto, es imposible que un auto tenga una resistencia nula al viento; por eso el objetivo principal es disminuir todo lo posible el efecto del viento sobre el vehículo en movimiento.

Esta ilustración no cuenta con un alerón trasero

Sin embargo, ¿cómo sería un auto con una aerodinámica perfecta? No necesariamente con un coeficiente cero, pero reducido al mínimo posible.

¿Por qué deberían tener esta forma?

“Si los vehículos se diseñaran únicamente teniendo en cuenta este aspecto, probablemente se parecerían a una lágrima”, dice Marcel Straub, jefe de Aerodinámica y Gestión Térmica de Porsche Engineering.

“Una lágrima que se desplaza sobre una superficie es redonda en la parte delantera y muy fina en la parte final. Esta forma permite que el aire fluya con una resistencia particularmente baja, dado que no hay estela ni arrastre en contra del sentido de avance”, añade.

Ilustración de Julien Pacaud

Una lágrima tiene un coeficiente de resistencia de 0,05, pero es inviable un vehículo de estas características por la incompatibilidad entre esta forma y la funcionalidad y la finalidad del diseño de un auto.

Modelos como el Schlörwagen de 1939 o el ALFA 40/60 HP Aerodinámica de 1914 (como foto de portada), que nunca pasaron de ser prototipos, son unas buenas referencias. Aún tendremos que esperar por autos como estos.