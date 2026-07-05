Después de seis años, Hyundai renovó al sedán Electra: cómo es el modelo que podría llegar a la Argentina

Hyundai Motor Company presentó en el Salón de la Movilidad de Busan 2026 el nuevo Avante, el sedán compacto que en distintos mercados, entre ellos el argentino, se conoce como Elantra. Se trata de la octava generación del modelo y de una renovación completa que llega seis años después de la anterior.

La renovación llega de la mano de un marcado rediseño exterior con el uso de líneas muy marcadas, un interior con mayor espacio y una nueva experiencia de uso apoyada en software, conectividad e inteligencia artificial.

El modelo incorpora el sistema de infoentretenimiento Pleos Connect y el asistente generativo Gleo AI, dos recursos con los que la marca busca mostrar hacia dónde evolucionarán sus sedanes compactos.

Uno de los cambios más visibles está en las proporciones. El nuevo Elantra mide 4765 mm de largo, 1855 mm de ancho, 1425 mm de alto y tiene una distancia entre ejes de 2750 mm.

Respecto al modelo anterior, creció 55 mm en longitud, 30 mm entre ejes y 30 mm en ancho, dimensiones que lo consolidan como un sedán mediano.

El nuevo Elantra creció 55 mm en longitud, 30 mm entre ejes y 30 mm en ancho (fotografía de Jo Hyuk-soo, Hyundai Motor Corporation)

El diseño exterior adopta el lenguaje “Art of Steel”, como lo define Hyundai. En el frente aparecen luces diurnas con firma lumínica en forma de H, una parrilla de diseño horizontal y guardabarros ensanchados para reforzar una postura baja y ancha. En el lateral, el capot más largo y la silueta buscan conservar la idea clásica de sedán.

El diseño exterior adopta el lenguaje “Art of Steel”, como lo define Hyundai (Jo Hyuk-soo)

En la parte trasera, el modelo repite la firma lumínica en H y suma ópticas verticales inspiradas, según Hyundai, en la cola de un avión de combate. La tapa del baúl tiene un remate que funciona visualmente como un alerón, mientras que el paragolpes incorpora un difusor. La marca también anunció nuevos colores para la carrocería, entre ellos Kodiaq Blue Matte, Raptor Gray Matte y Graphene Green Pearl.

En la parte trasera el modelo repite la firma lumínica en H y suma ópticas verticales inspiradas en la cola de un avión de combate (fotografía de Jo Hyuk-soo)

Puertas adentro, el nuevo Elantra muestra un tablero orientado al conductor, con una disposición envolvente que une los apoyabrazos de las puertas, el panel frontal y la consola central. El instrumental es una pantalla delgada de 9,9″ y el volante tiene doble corte en D.

El centro del habitáculo lo ocupa una pantalla multimedia de 14,6″, con relación 16:9, aunque la versión estándar utiliza una de 12,9″. Allí funciona Pleos Connect, el sistema basado en Android Automotive OS, que concentra navegación, multimedia y configuración del vehículo.

El sistema incluye Pleos App Market, una plataforma de aplicaciones para el auto que permite sumar contenidos externos, como video, música o juegos, además de las funciones instaladas de fábrica.

El centro del habitáculo lo ocupa una pantalla multimedia de 14,6″, con relación 16:9, aunque la versión estándar utiliza una de 12,9″ (fotografía de Jo Hyuk-soo)

El otro elemento central es Gleo AI, un asistente de inteligencia artificial generativa diseñado para interactuar con el conductor. Según la marca, el sistema puede controlar funciones del vehículo, buscar información y recomendar horarios o recorridos. También interpreta expresiones cotidianas o frases incompletas y muestra respuestas o pantallas vinculadas en el sistema de infoentretenimiento.

El crecimiento exterior también repercute en las plazas traseras. Hyundai informó que el nuevo modelo ofrece 29 mm más de espacio para piernas, 18 mm más para la cabeza y 22 mm más para los hombros en comparación con la generación anterior. El baúl tiene 479 litros de capacidad.

Hyundai informó que el nuevo modelo ofrece 29 mm más de espacio para piernas, 18 mm más para la cabeza y 22 mm más para los hombros (fotografía de Jo Hyuk-soo)

La gama mecánica anunciada para Corea contempla dos opciones. La primera es un motor naftero 2.0 litros de 149 CV, que reemplaza como alternativa más potente al anterior 1.6L. La segunda opción es un híbrido 1.6, con una potencia combinada de 157 CV.

En seguridad y asistencia a la conducción, estrena para Hyundai el Navigation-based Smart Cruise Control 2. Este sistema puede reconocer badenes e intersecciones en rutas convencionales y desacelerar automáticamente. También incorpora una función de frenado de emergencia mediante el botón P de la selectora electrónica, donde en una situación crítica, permite limitar la aceleración y detener el vehículo desde ese comando.

La gama mecánica anunciada para Corea contempla dos opciones (fotografía de Jo Hyuk-soo)

La lista de asistencias incluye asistente de seguridad por error en el uso de los pedales, asistente de conducción en autopista nivel 2, asistente de seguimiento de carril y prevención de colisiones frontales. Para maniobras de estacionamiento, el modelo suma asistente de reversa con memoria, asistente de estacionamiento remoto inteligente, monitor de visión periférica y asistente de prevención de colisiones al estacionar.

Entre los elementos de confort, Hyundai menciona un sistema de audio Bang & Olufsen con 12 parlantes, cámara integrada Built-in Cam 2 Plus, actualizaciones remotas de software, bloqueo automático al alejarse, doble cargador inalámbrico para smartphones y puertos USB de 100 W en la primera y segunda fila.

Integra un sistema de audio Bang & Olufsen con 12 parlantes y doble cargador inalámbrico para smartphones (Jo Hyuk-soo)

Según pudo saber LA NACION, a Hyundai Argentina le parece un producto muy interesante (sobre todo en la versión híbrida) y apunta a un segmento en el que no hay muchas opciones en el país. Sin embargo, su presentación es muy reciente para confirmar o colocar una fecha de su llegada al país.