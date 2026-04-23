Cuáles son y cuánto cuestan los 10 autos 0 km más baratos en abril 2026

El mercado automotor argentino mostró una pequeña recuperación en marzo, luego de patentar 48.972 unidades —un 1,2% más que en igual mes de 2025 y un 16,5% por encima de febrero—, pero el acumulado del primer trimestre aún refleja una caída del 3,1% interanual, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En ese contexto, los precios de entrada se mantienen como una referencia clave para medir el pulso del consumo.

Dentro de ese escenario, abril no trajo cambios bruscos en el ranking de los modelos más accesibles del mercado. Por el contrario, predominó la estabilidad, con ajustes puntuales y de baja magnitud en algunos casos. De hecho, seis de los diez modelos más baratos no registraron modificaciones respecto a marzo.

El listado sigue encabezado por el Renault Kwid, que pasó de $26.050.000 a $26.360.000, con una suba de $310.000 (+1,19%), la más marcada dentro del segmento. Detrás se ubica el JMEV Easy 3, que mantuvo su precio en US$18.900, sin cambios.

El Renault Kwid pasó de $26.050.000 a $26.360.000, una suba del 1,19% www.labausfotografia.com.ar

El podio lo completa el Fiat Mobi, que también ajustó su valor, aunque en menor medida: subió de $27.210.000 a $27.350.000 (+$140.000; +0,51%). Más atrás aparece el Hyundai HB20, que se mantuvo en $27.600.000 y no modifica su precio desde noviembre del año pasado.

Entre los modelos que no presentaron variaciones también figuran el JAC S2 (US$19.900), el Fiat Argo ($29.930.000) y el Fiat Cronos ($31.120.000), uno de los modelos con mayor volumen del mercado local.

El Fiat Argo congeló su precio para este mes

En la parte alta del ranking, se registraron algunos ajustes menores. El Citroën C3 pasó de $31.200.000 a $31.360.000 (+0,51%), mientras que el Peugeot 208 —que fue el modelo más vendido en marzo con 2245 unidades— subió de $31.300.000 a $31.460.000 (+0,51%). Por su parte, el Chevrolet Onix se mantuvo sin cambios en $31.505.900.

Los 10 autos 0km más baratos en abril 2026

Renault Kwid (naftero): $26.360.000

$26.360.000 JMEV Easy 3: US$18.900

US$18.900 Fiat Mobi: $27.350.000

$27.350.000 Hyundai HB20: $27.600.000

$27.600.000 JAC S2: US$19.900

US$19.900 Fiat Argo: $29.930.000

$29.930.000 Fiat Cronos: $31.120.000

$31.120.000 Citroën C3: $31.360.000

$31.360.000 Peugeot 208: $31.460.000

$31.460.000 Chevrolet Onix: $31.505.900

El Peugeot 208 fue el modelo más vendido en marzo y se consigue desde los $31.460.000

Más allá de la estabilidad en los precios de entrada, desde el sector advierten que el ritmo de recuperación de las ventas es más lento de lo esperado. “Vemos como en los tres meses ya transcurridos nos estamos emparejando al año pasado, pero el crecimiento es más lento de lo que preveíamos y claramente estamos en un momento en el que hay que salir a buscar al cliente y facilitarle incentivos para que tome la decisión de comprar”, señaló el presidente de Acara, Sebastián Beato.

En ese marco, la financiación aparece como una herramienta clave para dinamizar el mercado. “Una vez más, insistimos en que la financiación, por un lado, con tasas que sigan hacia abajo, y la reforma impositiva, tantas veces anunciada, pueden ser ese empujoncito que necesitamos para que se consolide un dinamismo que nos está faltando”, agregó.