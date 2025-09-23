El error que comete la mayoría de las personas al encender el aire acondicionado del auto

Una influencer de la industria automotriz explicó por qué no es buena idea encender el aire acondicionado apenas entramos en un auto que ha estado al sol. Su nombre es Ms. May y es conocida por compartir trucos y consejos con sus 4,2 millones de seguidores en TikTok.

En su cuenta suele mostrar cómo arreglar pequeños daños en la carrocería usando productos caseros como pasta de dientes o pegamento en barra. Esta vez, compartió un nuevo consejo relacionado con la ventilación del auto.

May explicó que los plásticos y paneles del interior del auto pueden liberar “mucho formaldehído” cuando se calientan con el sol. Este compuesto es un gas casi incoloro con un olor fuerte, y está clasificado como carcinógeno humano, según informa Luxury Auto News.

El primer paso, antes de encenderlo, es abrir la ventanilla del copiloto LIAL

Aunque muchas personas encienden el aire acondicionado de inmediato, May recomienda tomar otras medidas antes. En su video, que ya superó las 250.000 visitas, comparte un truco muy sencillo para enfriar el auto sin riesgos.

Primero, sugiere abrir por completo la ventanilla del acompañante. Luego, “abrimos y cerramos la puerta delantera [del lado del conductor] ocho veces. De este modo, la temperatura dentro y fuera del auto será constante rápidamente”, explica. Un amigo que la acompañaba confirmó que, en ese punto, el aire ya se sentía mucho más fresco.

Después de ello, recomienda encender el aire acondicionado con el volumen de aire al máximo y la circulación exterior activada. “A continuación, bajamos todas las ventanillas. Después de un minuto, podemos ajustar el volumen de aire a un nivel moderado”. Finalmente, May sugiere activar la circulación interna y volver a subir las ventanillas.

Se recomienda activar la circulación interna Kardasov Films

Aunque muchos seguidores agradecieron el truco, no todos estuvieron convencidos. “No hace falta que rompas la puerta”, comentó uno.

Otro dijo: “Si hago esto la gente pensará que estoy loco”. Un tercero bromeó: “Imaginate a la gente mirando por la ventana cómo abres y cierras la puerta del auto ocho veces al día”. Aun así, alguien más reaccionó con un simple: “Gracias por compartirlo, ahora lo sé”.