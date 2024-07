El lugar de la Argentina donde no pagan patente los autos que se usan para trabajar

Escuchar

En 2019, el dueño de un Volkswagen T-Cross fabricado en 2019, debió pagar cinco cuotas de $27.000 en concepto de patente. En 2024, sin embargo, sufrió un incremento del 278% y deberá pagar cuotas de $102.000. La situación responde a un aumento de entre un 200% y 288% que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aplicó a todos los autos radicados en territorio bonaerense.

Sin embargo, en las últimas horas un municipio se diferenció de esta normativa y decidió aplicar una excención del cobro de patente a aquellos autos “municipalizados” que se usen para trabajar. La medida fue anunciada por Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero y ya está vigente.

“El trámite será online y podrán solicitarlo todos los vecinos, cooperativas o sociedades que estén inscriptos en Igresos Brutos o en el régimen simplificado y cumplan una serie de requisitos en base a la actividad que realizan con su rodado”, se destaca en un comunicado de prensa.

Los autos municipalizados son los que pagan el impuesto de la patente al municipio y no la provincia, algo que sucede a partir de los 10 años de radicación

Ahora bien, esta medida abarca, en primer lugar, únicamente a los autos “municipalizados”, que son aquellos que tengan más de diez años de antigüedad y ya no estén en la órbita de recaudación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A partir de la década, el impuesto de la patente pasa a ser municipal y no provincial, motivo por el cual esta disposición no puede aplicarse a modelos más nuevos.

“El trámite es online a través de Mi3F y necesitás el comprobante de inscripción al impuesto, las últimas dos declaraciones juradas y el título del vehículo”, indican desde la municipalidad. “Otra decisión que tomamos es reducir el valor del registro de conducir profesional, equiparándolo al registro común para no penalizar a los que trabajan con el auto”, añaden.

Entre tanto, quienes ya hayan hecho el pago anual del impuesto podrán solicitar la devolución del dinero “o mantener el crédito a favor y usarlo para pagar cualquier tasa”. Toda la gestión se inicia desde la web de la municipalidad y requiere contar con un usuario y contraseña para hacer el seguimiento.

