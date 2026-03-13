Un medio de transporte de la Ciudad de Buenos Aires extendió su recorrido

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Movilidad e Infraestructura, anunció que el servicio de buses eléctricos extenderá su recorrido los viernes, sábados, domingos y feriados para llegar hasta la Usina del Arte, en el barrio de La Boca.

La nueva extensión comenzará a operar el viernes 13 de marzo, a partir de un esquema pensado para los días y horarios de mayor concurrencia en la zona. Según informaron, la medida busca mejorar el acceso a uno de los principales espacios culturales del sur porteño y fomentar la participación en las actividades artísticas que allí se realizan durante todo el año.

Actualmente, este servicio conecta la Terminal de Cruceros “Benito Quinquela Martín” y el Centro de Trasbordo de Retiro con Parque Lezama. Pero, en los últimos tres meses, el recorrido ya había sido extendido casi 3,5 kilómetros sin modificar su frecuencia, lo que permitió mejorar la conectividad con otros medios de transporte.

Con la nueva extensión, la vuelta completa del recorrido alcanza los 16,72 kilómetros tadeo bourbon

Desde Retiro, por ejemplo, los pasajeros pueden combinar con los ferrocarriles Mitre, San Martín y Belgrano Norte, además de las líneas C y E de subte y la Terminal de Ómnibus de media y larga distancia.

Ahora, el servicio suma una nueva extensión de 1,82 kilómetros por tramo hasta la Usina del Arte, ubicada en Agustín R. Caffarena 1, en una zona donde circulan pocas líneas de colectivos y que recibe miles de visitantes a lo largo del año. Con esta incorporación, la longitud total de la vuelta completa del recorrido alcanza los 16,72 kilómetros.

Mapa actualizado del recorrido del eBus hasta la Usina del Arte

El servicio funcionará con horarios específicos para este nuevo tramo: los viernes será entre las 16 y las 23, mientras que los sábados, domingos y feriados operará entre las 9 y las 22.30. Además, desde el 13 de marzo el eBus ajustará su horario general de funcionamiento y pasará a operar entre las 7 y las 23.

En lo que refiere al precio del boleto, si bien el servicio comenzó siendo gratuito, fuentes del Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño le comentaron a este medio que la tarifa hoy equivale al mínimo del colectivo, sin importar el tramo ($681,85).

El medio de transporte es operado por 30 conductoras tadeo bourbon

También se implementarán cambios en el recorrido dentro del barrio de San Telmo, donde el servicio comenzará a circular por la calle Perú en lugar de hacerlo por Piedras.

Desde su puesta en funcionamiento en mayo de 2025, más de 350.000 pasajeros utilizaron esta línea de buses 100% eléctricos, cuya flota ya recorrió más de 200.000 kilómetros dentro de la Ciudad. El sistema, además, es operado por 30 conductoras y forma parte de la estrategia de movilidad sustentable del Gobierno porteño, con un impacto ambiental significativamente menor al de los colectivos tradicionales, ya que no generan emisiones directas de gases contaminantes durante su circulación, lo que contribuye a reducir la huella de carbono del sistema de movilidad urbana.

Otro beneficio de estas unidades es la reducción de la contaminación sonora. Al utilizar propulsión eléctrica, estos buses son considerablemente más silenciosos que los colectivos convencionales.