El Porsche inspirado en el mítico 911 que sorprendió a los fanáticos de la marca

El culto por el diseño clásico, el retorno a otros tiempos, sigue marcando el pulso de muchos fabricantes premium. Para algunas marcas, recuperar el espíritu de décadas pasadas no es solo una forma de rendir homenaje a su legado, sino también una estrategia para conectar con los entusiastas más fieles y exigentes. Porsche es uno de esos casos: pocos modelos evocan tanta historia como el 911, un deportivo que ha logrado mantenerse vigente sin renunciar a su esencia.

Bajo esa premisa, la casa de Stuttgart continúa explorando su pasado con una nueva edición especial de su línea Heritage Design. Esta vez, con el lanzamiento del Porsche 911 Spirit 70, una versión cargada de referencias visuales y detalles exclusivos que remiten directamente a esa década, y que se presenta como una pieza de colección.

Basado en el 911 Carrera GTS Cabriolet, el nuevo Spirit 70 se fabricará en una tirada limitada de apenas 1500 unidades para todo el mundo. La versión se distingue a simple vista por su exclusiva pintura Olive Neo, un verde intenso y profundo que combina con vinilos decorativos al estilo de los autos de carrera clásicos.

Solo se fabricarán 1500 unidades del modelo

A esto se suman llantas Sport Classic con inscripciones doradas en la parte trasera y un emblema “911″ en el capot formado por tres franjas verticales. Cada detalle está pensado para evocar el ADN de los deportivos de hace medio siglo, pero sin perder la elegancia moderna que caracteriza a la marca.

El habitáculo también exhibe una estética muy particular. Se destacan los asientos deportivos con tapizado, un estampado geométrico negro y verde oliva que se inspira en los modelos previos alemanes. Este patrón, conformado por rectángulos de diferentes tamaños, se replica también en el tablero y los respaldos, donde se combinan tejidos y materiales de mayor confort.

Los asientos deportivos vienen son tapizados con un estampado geométrico negro y verde oliva

A nivel tecnológico, sobresale el cuadro de instrumentos digital de 12,65″ con agujas blancas, escala analógica y dígitos verdes que remiten al clásico Porsche 356. Pese a su imagen retro, incorpora lo último en desarrollo mecánico. Equipa un sistema híbrido que combina un motor bóxer de 3.6 litros con un pequeño motor eléctrico y la tradicional transmisión PDK. El conjunto entrega 541 CV de potencia y 610 Nm de par, garantizando un rendimiento digno de su linaje.

Su interior combina elementos digitales con analógicos, para evocar a otra época pero sin dejar de ser moderno

Las unidades, limitadas, habían salido con una preventa de €240.000 y se agotaron al poco tiempo. Esta nueva edición no solo busca reafirmar el compromiso de la compañía con su legado, sino que también anticipa el futuro de una marca que sigue sabiendo cómo combinar nostalgia y exclusividad en cada lanzamiento.

Más detalles del modelo

El Porsche 911 Spirit 70 es descapotable

Su reloj analógico

En todos los detalles: inscripciones en el tapizado

Pequeñas placas y cambios le dan el toque "Spirit 70" al 911

Sus asientos están cuidados en cada parte para combinar confort, diseño y funcionabilidad

El volante del nuevo 911