El segmento que duplicó sus ventas, ve un mejor 2026 y promete la llegada de un súper deportivo a la Argentina

BMW Brasil celebró sus 30 años de trayectoria en el emblemático circuito de Interlagos, escenario reciente del Gran Premio de Fórmula 1 y sede de una jornada en la que la prensa especializada pudo probar distintos modelos del portfolio de la marca.

Esa puesta en escena fue la que eligió la automotriz para presentar, entre otras novedades, la llegada del M2 CS [tanto al mercado brasileño como al argentino], la variante más deportiva y radical del modelo que se lanzó este año en suelo argentino.

Si bien hasta el momento se desconoce la configuración y el precio con el que llegará a la Argentina, en Brasil se dio a conocer de manera oficial que equipa un motor de 6 cilindros en línea capaz de entregar 510 CV y 650 Nm de torque.

Ivana Dip, CEO de BMW Group Argentina, junto al M2 CS

El diseño adopta líneas más agresivas y, en esta versión, incorpora una mayor presencia de fibra de carbono, un recurso que reduce el peso y potencia una performance más extrema, capaz de alcanzar una velocidad máxima de 302 km/h. Además, según la configuración internacional, la aceleración de 0 a 100 km/h la realiza en 3,8 segundos, 0,2 segundos más rápido que el del M2 de serie.

A nivel lateral se distingue por la combinación de neumáticos delanteros de 19 pulgadas y traseros de 20, mientras que sus proporciones incluyen 2.747 mm de distancia entre ejes, un largo de 1.887 mm y una altura de 1.395 mm. La capacidad del baúl llega a 390 L.

Ese enfoque en la deportividad se refleja también en el rendimiento, ya que el modelo estableció un tiempo de 7:25.5 minutos en el Nürburgring-Nordschleife y se convirtió así en el automóvil compacto más rápido del “Infierno Verde”. En esa vuelta récord, el M2 CS completó los 20.832 kilómetros y superó las más de 70 curvas que caracterizan al trazado alemán.

El M2 que se comercializa en la Argentina cuenta con elementos que lo acercan a la variante CS

El avance del segmento premium en la Argentina

La llegada de este modelo elevará la vara de un segmento que, en la Argentina, durante 2025 aceleró con fuerza, incluso creciendo por encima del mercado total. Dentro de ese grupo de marcas premium, una de las que más destacó fue BMW, que cerró noviembre con un incremento del 118% en sus ventas anuales, según reportó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Es decir, logró duplicar sus ventas.

“Este año está siendo muy positivo y estamos en un momento espléndido por varios motivos. En primer lugar, por la normalización de las importaciones, que nos permitió tener una gama completa, lo que refuerza una de las fortalezas de nuestra marca, que es la variedad de productos. A su vez, esto nos permite ofrecer vehículos con diversas características, desde autos híbridos enchufables hasta otros 100% eléctricos, por ejemplo”, dijo Ivana Dip, CEO de BMW Group Argentina.

BMW realizó el M Festival por los 30 años de la compañía en Brasil

También, en diálogo con LA NACION, la ejecutiva hizo mención a los cambios impositivos de este año y remarcó que fue la reducción del impuesto interno la que “terminó de dar el empuje”. “Como siempre digo, los impuestos siguen siendo muy altos, pero al menos se eliminó la una escala del impuesto interno y la otra se redujo. Eso provocó que nosotros, de manera inmediata, hayamos trasladado ese cambio a precios, bajándolos en promedio un 15%”, agregó.

Según Dip, la baja del impuesto interno demostró que, al reducir la carga impositiva, en muchos casos incluso se termina recaudando más. Por ejemplo, señaló que BMW logró duplicar sus ventas y, en consecuencia, se recauda el doble a través de otros tributos, lo que compensa con creces lo que se dejó de percibir por ese impuesto.

En esta misma línea, mencionó que tanto por la reducción impositiva como por la apertura de las importaciones, lograron que las gamas más bajas como el BMW Serie 1 haya podido alistarse por debajo de la barrera de los US$50.000. “Eso permite poder traer a un grupo de potenciales clientes que antes no podían acceder a los autos de nuestro portfolio”, sostuvo.

El segmento premium tiene mucho por crecer en el país, según la CEO de BMW Group Argentina

No obstante, al segmento premium le queda mucho por crecer en suelo argentino. En esa línea, Dip, quien desempeña el rol de CEO de la automotriz alemana desde 2021, explicó: “Siempre tenemos la expectativa de crecimiento. En nuestro país, el consumo de este segmento siempre representó un 1% del mercado y yo siempre digo que el potencial es que alcance un 3%. Para ello hay que tener previsibilidad, e insisto en que no quiere decir que sea fácil hacer negocios, sino que se mantenga un contexto a lo largo del tiempo para acomodar un modelo de negocio”.

A su vez, mencionó que, para que el crecimiento sea aún mayor, deben existir herramientas como la financiación, que en el mercado general fue uno de los factores del repunte de ventas este año gracias a las tasas competitivas.

En cambio, las tasas para la compra financiada de vehículos de este segmento superan el 40% y no resultan del todo atractivas —sabiendo que las listas de precios están expresadas en dólares—. “No tienen que bajar tanto; con una tasa de alrededor del 30% ya se pueden ofrecer financiaciones interesantes, porque uno juega con anticipos, con el apoyo de las marcas y de los concesionarios”, dijo.

En la Argentina BMW cumple 25 años

De cara al año próximo, esta referente de la industria automotriz proyecta un crecimiento en el ritmo de ventas que va a estar por debajo de este crecimiento de 2025. Además, la interrogante que surge es cuáles son los próximos pasos de la compañía sabiendo que pudo completar la gama en su portfolio local.

“Vamos a traer novedades en torno a la división Motorsport (M), es decir, modelos que ya tenemos pero con motorizaciones diferentes, y en la segunda mitad del año llegará Neue Klasse, que marca toda una nueva era de autos eléctricos, porque implica una concepción completamente nueva tanto en diseño como en tecnología, con rangos de autonomía mucho más amplios”, cerró.