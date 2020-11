El uso de las luces en travesías off road

Patricia Osuna Gutiérrez Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de noviembre de 2020

Para continuar con el tema del correcto uso de las luces, José Mujica, director de X-Perience Tour y experto en conducción de vehículos todo terreno, comentó: "La iluminación es un elemento vital a la hora de circular por caminos inhóspitos, donde la oscuridad a veces es total. Una buena iluminación puede determinar si pasamos o no por un obstáculo y si sufrimos o no un accidente, a veces, la conducción off road es muy finita, debemos elegir bien por donde vamos a pasar, y si no tenemos buena visión, podemos cometer errores que luego pagaremos muy caros".

Destacó que la tecnología en la iluminación LED en esta actividad creció mucho y el mercado ofrece diversas alternativas muy eficientes y de bajo consumo. Sobre la ubicación, dijo: "Es muy importante asesorarse con gente experimentada para no equipar mal un vehículo. Y preguntarse para qué se va a utilizar el vehículo, porque no es la misma necesidad del que va los veranos a la playa y el resto del año lleva a los chicos al colegio del que está todo el año trabajando en el campo", señaló Mujica.

Y agregó: "Estoy seguro de que las luces arriba del techo tienen muy poca efectividad, iluminan nuestro capot y disminuyen la visión a la distancia, que es lo que realmente necesitamos con las luces frontales. Y las traseras pueden colocarse en el techo del vehículo apuntando hacia los costados o hacia atrás para iluminar la zona de maniobra y poder ver un poco mejor lo que estamos haciendo, por ejemplo, en caso de realizar un rescate".

"Es importante cubrir con fundas esas luces cuando circulamos por la ruta porque podemos ser multados. Uno puede llevar faros auxiliares, pero es importante que todos estén tapados con fundas para circular por la ruta. Recomendamos utilizar estas luces auxiliares, solo en caso de necesidad, porque son muy molestas para los que están conduciendo adelante nuestro", dijo.

Y en cuanto a la instalación, Eduardo Bollini, de MUG 4x4 comentó que hay "desde las históricas luces halógenas, hasta las modernas de LED, hay un mundo de diferencia en calidad, rendimiento y consumo. Hay diferentes fábricas que proveen a la industria para diversas aplicaciones. Los materiales utilizados y, sobre todo, el compromiso del fabricante con el estándar ofrecido, serán los factores diferenciales entre una marca y otra. La correcta instalación es casi tan importante como la calidad del producto. Elija profesionales, y disfrute su vehículo con tranquilidad y seguridad".

Conforme a los criterios de Más información