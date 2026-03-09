¿Qué cable se conecta primero para hacer puente en la batería del auto?

Quedarse sin batería es una de las situaciones más comunes para cualquier conductor. Puede ocurrir después de dejar las luces encendidas, por una batería envejecida o simplemente por falta de uso del vehículo durante varios días. En esos casos, la solución más habitual es hacer “puente” con otro auto mediante cables de arranque.

Aunque el procedimiento es conocido, no siempre está claro cuál es el primer cable que debe conectarse. La regla general que recomiendan manuales de fabricantes y servicios de asistencia es sencilla, comenzar siempre por el cable positivo.

El orden correcto para hacer puente en la batería

Para realizar el procedimiento de manera segura, ambos autos deben estar apagados, con freno de mano activado y sin que los vehículos se toquen entre sí. Una vez abiertas las tapas del motor, el orden de conexión de las pinzas es el siguiente:

Conectar el cable rojo al lado positivo (+) de la batería descargada.

Conectar el otro extremo del cable rojo al positivo (+) de la batería del auto que auxiliará.

Conectar el cable negro al negativo (-) de la batería del vehículo que aporta energía.

Colocar el otro extremo del cable negro en una parte metálica del motor o del chasis del auto descargado, lejos de la batería.

Primero se debe conectar el cable rojo al lado positivo de la batería descargada

Este último paso suele generar confusión. En lugar de conectar la pinza negra directamente al borne negativo de la batería descargada, se recomienda hacerlo sobre una masa metálica del vehículo, como un soporte del motor o una parte sólida del chasis.

La razón es de seguridad: si se produjera una chispa al cerrar el circuito eléctrico, es preferible que ocurra lejos de la batería, donde pueden acumularse gases inflamables, explican desde Kia.

Cómo arrancar el auto después de conectar los cables

Una vez colocadas las pinzas en el orden correcto, el siguiente paso es encender el vehículo que está aportando energía. Lo habitual es dejarlo en marcha durante algunos minutos para que transfiera carga a la batería descargada.

Luego se intenta arrancar el otro auto. Si el motor enciende, conviene dejarlo funcionando varios minutos para que el alternador comience a recargar la batería.

Cuando el vehículo ya está en marcha, los cables deben retirarse en el orden inverso al de la conexión: primero la pinza negra del auto descargado, luego la negra del vehículo auxiliar, después la roja del auto que ayuda y, por último, la roja del auto que tenía la batería descargada.

Que el auto arranque luego del puente no quiere decir que no se deba cambiar la batería Shutterstock

Qué errores conviene evitar

Aunque hacer puente es una práctica extendida, hay algunas situaciones en las que no se recomienda realizarla. Por ejemplo, si la batería está dañada, pierde líquido o presenta deformaciones.

Tampoco es aconsejable improvisar el procedimiento en vehículos híbridos, eléctricos o en autos modernos con sistemas electrónicos complejos sin revisar antes el manual del fabricante. En muchos modelos actuales existen puntos específicos de conexión diseñados para evitar daños en la electrónica del vehículo.