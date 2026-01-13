Eligieron al mejor SUV, auto importado y pickup del año: los modelos que dieron la sorpresa

La agrupación Periodistas de la Industria Automotriz (PIA) dio a conocer los Autos del Año 2025 en la Argentina, en el marco de la décimo quinta edición de los Premios PIA, uno de los reconocimientos más tradicionales del sector automotor local.

En esta edición, los modelos galardonados fueron el Kia K3 en la categoría “Auto/SUV Regional”, el Baic BJ30 como “Auto/SUV Importado” y la Ram Dakota en el rubro “Vehículo Comercial”, tras una votación que contó con la participación de 30 periodistas especializados de medios de todo el país.

El proceso de selección incluyó a todos los vehículos lanzados al mercado entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025, ya sea modelos completamente nuevos o actualizaciones relevantes. El criterio sugerido para la evaluación fue la mejor relación entre precio, producto e innovación y cada jurado asignó puntajes de cinco, tres y un punto a sus elecciones, según el orden de preferencia.

En la categoría “Auto/SUV Regional”, el Kia K3 se impuso con 111 puntos, por delante del Volkswagen Tera (89) y del Nissan Kicks (20).

Kia K3

En “Auto/SUV Importado”, el Baic BJ30 lideró con 54 puntos, seguido por el Ford Territory (35) y el Renault Koleos (24).

Baic BJ30

En tanto, dentro de “Vehículos Comerciales”, la Ram Dakota se quedó con el primer puesto al sumar 73 puntos, superando a la Chevrolet Silverado (58) y al restyling de la Ford Maverick (51).

Ram Dakota

El listado de los ganadores en cada categoría

Estos son todos los ganadores desde que comenzaron a entregarse los premios. Cabe aclarar que, desde 2021 en adelante, las categorías Auto y SUV se fusionaron en una sola debido a la menor cantidad de novedades en el mercado automotor de la Argentina:

Auto/SUV Regional

2025: Kia K3

Kia K3 2024 : Peugeot 2008 II

: Peugeot 2008 II 2023 : Ford Mustang Mach-E

: Ford Mustang Mach-E 2022 : Fiat Pulse

: Fiat Pulse 2021 : Ford Bronco Sport

: Ford Bronco Sport 2020 : Peugeot 208

: Peugeot 208 2019 : Toyota Corolla

: Toyota Corolla 2018 : Fiat Cronos

: Fiat Cronos 2017 : Honda Civic

: Honda Civic 2016 : Chevrolet Cruze

: Chevrolet Cruze 2015 : Volkswagen Golf VII

: Volkswagen Golf VII 2014 : Toyota Corolla

: Toyota Corolla 2013 : Ford Focus II

: Ford Focus II 2012 : Peugeot 308

: Peugeot 308 2011: Ford Fiesta KD

Auto/SUV Importado

2025: Baic BJ30

Baic BJ30 2024 : Honda Civic Hybrid

: Honda Civic Hybrid 2023 : Nissan X-Trail

: Nissan X-Trail 2022 : Audi RS E-Tron GT Quattro

: Audi RS E-Tron GT Quattro 2021 : Audi E-Tron

: Audi E-Tron 2020 : BMW Serie 1

: BMW Serie 1 2019 : Ford Mondeo Vignale Hybrid

: Ford Mondeo Vignale Hybrid 2018 : Mercedes-Benz Clase A

: Mercedes-Benz Clase A 2017 : Volkswagen Passat

: Volkswagen Passat 2016 : Ford Mustang

: Ford Mustang 2015 : Mercedes-Benz Clase C

: Mercedes-Benz Clase C 2014 : Citroën C4 Picasso

: Citroën C4 Picasso 2013 : Mercedes-Benz Clase A

: Mercedes-Benz Clase A 2012 : Volkswagen Scirocco

: Volkswagen Scirocco 2011: Citroën DS3

Vehículo Comercial

2025: Ram Dakota

Ram Dakota 2024 : Ram Rampage

: Ram Rampage 2023 : Ford Ranger

: Ford Ranger 2022 : Ford Maverick

: Ford Maverick 2021 : Ford F-150

: Ford F-150 2020 : Fiat Strada

: Fiat Strada 2019 : Ford Ranger Raptor

: Ford Ranger Raptor 2018 : Nissan Frontier

: Nissan Frontier 2017 : Peugeot Expert

: Peugeot Expert 2016 : Fiat Toro

: Fiat Toro 2015 : Toyota Hilux

: Toyota Hilux 2014 : Fiat Strada

: Fiat Strada 2013 : Fiat Doblò Cargo

: Fiat Doblò Cargo 2012: Ford Ranger

SUV

2020 : Volkswagen Nivus (Regional) y Ford Kuga Hybrid (Importado)

: Volkswagen Nivus (Regional) y Ford Kuga Hybrid (Importado) 2019 : Volkswagen T-Cross (Regional) y Toyota RAV4 Hybrid (Importado)

: Volkswagen T-Cross (Regional) y Toyota RAV4 Hybrid (Importado) 2018 : Citroën C4 Cactus (Regional) y DS 7 Crossback (Importado)

: Citroën C4 Cactus (Regional) y DS 7 Crossback (Importado) 2017 : Peugeot 3008

: Peugeot 3008 2016 : Jeep Renegade

: Jeep Renegade 2015 : Honda HR-V

: Honda HR-V 2014 : Hyundai Tucson

: Hyundai Tucson 2013 : Chevrolet Tracker

: Chevrolet Tracker 2012 : Ford EcoSport KD

: Ford EcoSport KD 2011: Renault Duster

Este año, el jurado estuvo integrado por: Guillermo Ansaldi (M2 – Motorizados Argentina), Hernando Calaza (Autocosmos Argentina), Carlos Cristófalo (Autoblog Argentina), Orlando Cristófalo (Autoblog Argentina), Diego Cúneo (LA NACION), Santiago Di Pardo (Minuto Motor), Martín Echaide (La Prensa), Martín Egozcue (TinchoEgozcue), Zofía Elhaiek (El Garage), Guillermina Fossati (iProfesional- Automas), Mariano Garbini (La Pareja Tester), Marcelo Ingaramo (Cadena 3), Norberto Lema (TV Pública- El Libertador de Corrientes), Tato Machuca (La Pareja Tester), Jimena Olazar (Mujeres al Volante), Pablo Olivieri (Crash Test Cesvi), Elvio Orellana (La Voz), Mauro Osorio (CarsDrive), Daniel Panzera (16 Válvulas), Andrés Pérez Loizeau (Visión Motor), Sebastián Diego Ramos (Mundo MotorAmérica TV), Daniel Revol (Cadena Brisas Mar del Plata-Infobrisas), Víctor Russo (Noticias Sobre Ruedas, Radio Del Plata y Diario Los Andes), Carlos Saavedra (Visionauto Web), Federico Smith (Motorweb Argentina y Radio Con Vos), Camila Suhr (Moving Fast), Renato Tarditti (MiuraMag), René Villegas (Motorweb Argentina), Damián Weizman (Medios Cuyomotor – Canal 9- Telefé Mendoza), y Diego Zorrero (Infobae y P1).