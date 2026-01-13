LA NACION

Eligieron al mejor SUV, auto importado y pickup del año: los modelos que dieron la sorpresa

Se trata de una premiación anual otorgada por la prensa especializada; los ganadores de 2025

En la votación participaron 30 periodistas especializados en autos
La agrupación Periodistas de la Industria Automotriz (PIA) dio a conocer los Autos del Año 2025 en la Argentina, en el marco de la décimo quinta edición de los Premios PIA, uno de los reconocimientos más tradicionales del sector automotor local.

En esta edición, los modelos galardonados fueron el Kia K3 en la categoría “Auto/SUV Regional”, el Baic BJ30 como “Auto/SUV Importado” y la Ram Dakota en el rubro “Vehículo Comercial”, tras una votación que contó con la participación de 30 periodistas especializados de medios de todo el país.

El proceso de selección incluyó a todos los vehículos lanzados al mercado entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025, ya sea modelos completamente nuevos o actualizaciones relevantes. El criterio sugerido para la evaluación fue la mejor relación entre precio, producto e innovación y cada jurado asignó puntajes de cinco, tres y un punto a sus elecciones, según el orden de preferencia.

En la categoría “Auto/SUV Regional”, el Kia K3 se impuso con 111 puntos, por delante del Volkswagen Tera (89) y del Nissan Kicks (20).

Kia K3
En “Auto/SUV Importado”, el Baic BJ30 lideró con 54 puntos, seguido por el Ford Territory (35) y el Renault Koleos (24).

Baic BJ30
En tanto, dentro de “Vehículos Comerciales”, la Ram Dakota se quedó con el primer puesto al sumar 73 puntos, superando a la Chevrolet Silverado (58) y al restyling de la Ford Maverick (51).

Ram Dakota
El listado de los ganadores en cada categoría

Estos son todos los ganadores desde que comenzaron a entregarse los premios. Cabe aclarar que, desde 2021 en adelante, las categorías Auto y SUV se fusionaron en una sola debido a la menor cantidad de novedades en el mercado automotor de la Argentina:

Auto/SUV Regional

  • 2025: Kia K3
  • 2024: Peugeot 2008 II
  • 2023: Ford Mustang Mach-E
  • 2022: Fiat Pulse
  • 2021: Ford Bronco Sport
  • 2020: Peugeot 208
  • 2019: Toyota Corolla
  • 2018: Fiat Cronos
  • 2017: Honda Civic
  • 2016: Chevrolet Cruze
  • 2015: Volkswagen Golf VII
  • 2014: Toyota Corolla
  • 2013: Ford Focus II
  • 2012: Peugeot 308
  • 2011: Ford Fiesta KD

Auto/SUV Importado

  • 2025: Baic BJ30
  • 2024: Honda Civic Hybrid
  • 2023: Nissan X-Trail
  • 2022: Audi RS E-Tron GT Quattro
  • 2021: Audi E-Tron
  • 2020: BMW Serie 1
  • 2019: Ford Mondeo Vignale Hybrid
  • 2018: Mercedes-Benz Clase A
  • 2017: Volkswagen Passat
  • 2016: Ford Mustang
  • 2015: Mercedes-Benz Clase C
  • 2014: Citroën C4 Picasso
  • 2013: Mercedes-Benz Clase A
  • 2012: Volkswagen Scirocco
  • 2011: Citroën DS3

Vehículo Comercial

  • 2025: Ram Dakota
  • 2024: Ram Rampage
  • 2023: Ford Ranger
  • 2022: Ford Maverick
  • 2021: Ford F-150
  • 2020: Fiat Strada
  • 2019: Ford Ranger Raptor
  • 2018: Nissan Frontier
  • 2017: Peugeot Expert
  • 2016: Fiat Toro
  • 2015: Toyota Hilux
  • 2014: Fiat Strada
  • 2013: Fiat Doblò Cargo
  • 2012: Ford Ranger

SUV

  • 2020: Volkswagen Nivus (Regional) y Ford Kuga Hybrid (Importado)
  • 2019: Volkswagen T-Cross (Regional) y Toyota RAV4 Hybrid (Importado)
  • 2018: Citroën C4 Cactus (Regional) y DS 7 Crossback (Importado)
  • 2017: Peugeot 3008
  • 2016: Jeep Renegade
  • 2015: Honda HR-V
  • 2014: Hyundai Tucson
  • 2013: Chevrolet Tracker
  • 2012: Ford EcoSport KD
  • 2011: Renault Duster

Este año, el jurado estuvo integrado por: Guillermo Ansaldi (M2 – Motorizados Argentina), Hernando Calaza (Autocosmos Argentina), Carlos Cristófalo (Autoblog Argentina), Orlando Cristófalo (Autoblog Argentina), Diego Cúneo (LA NACION), Santiago Di Pardo (Minuto Motor), Martín Echaide (La Prensa), Martín Egozcue (TinchoEgozcue), Zofía Elhaiek (El Garage), Guillermina Fossati (iProfesional- Automas), Mariano Garbini (La Pareja Tester), Marcelo Ingaramo (Cadena 3), Norberto Lema (TV Pública- El Libertador de Corrientes), Tato Machuca (La Pareja Tester), Jimena Olazar (Mujeres al Volante), Pablo Olivieri (Crash Test Cesvi), Elvio Orellana (La Voz), Mauro Osorio (CarsDrive), Daniel Panzera (16 Válvulas), Andrés Pérez Loizeau (Visión Motor), Sebastián Diego Ramos (Mundo MotorAmérica TV), Daniel Revol (Cadena Brisas Mar del Plata-Infobrisas), Víctor Russo (Noticias Sobre Ruedas, Radio Del Plata y Diario Los Andes), Carlos Saavedra (Visionauto Web), Federico Smith (Motorweb Argentina y Radio Con Vos), Camila Suhr (Moving Fast), Renato Tarditti (MiuraMag), René Villegas (Motorweb Argentina), Damián Weizman (Medios Cuyomotor – Canal 9- Telefé Mendoza), y Diego Zorrero (Infobae y P1).

