Cuánto cuesta el Volkswagen Taos en enero 2026

Volkswagen cerró el año como la segunda automotriz con mayor cantidad de ventas de autos 0km. Ese desempeño estuvo impulsado por una serie de lanzamientos y renovaciones que la terminal alemana llevó adelante a lo largo del año, como también por sus atractivas propuestas de financiación. Entre las últimas novedades se destacó la presentación del nuevo Volkswagen Taos, su SUV del segmento C.

Una de las principales novedades del restyling gira en torno a que ahora llega importado desde México, luego de que se discontinuara su producción en la Argentina para dar lugar al desarrollo de la futura Amarok, cuyo lanzamiento está previsto para 2027.

En lo que refiere al precio, esta nueva propuesta registró un incremento del 2% para enero de 2026, dejando los precios configurados de la siguiente manera según cada una de las tres versiones:

Taos Comfortline 250TSI AT: $56.942.500

$56.942.500 Taos Highline 250TSI AT: $64.822.000

$64.822.000 Taos Highline Bi Tono 250TSI AT: $65.662.500

Tanto la parte trasera como la delantera adoptan nueva estética

Las tres propuestas (Comfortline, Highline y Highline) equipan un motor 1.4 TSI de 150 CV y 250 Nm de torque, asociado a la nueva caja automática Tiptronic de 8 velocidades.

Ahora bien, en cuanto a los detalles estéticos, incorporan la firma lumínica que la marca tiene como sello en todos sus nuevos lanzamientos; un nuevo paragolpe, parrilla y llantas de aleación. El lateral conserva el diseño anterior y lo nuevo vuelve a aparecer en la parte trasera, con el rediseño de los faros, la barra LED que los conecta y el logo trasero también iluminado.

Este SUV pertenece al segmento C

En cuanto a tecnología, todas las versiones tienen un instrumental de 10,25″ configurable con cuatro vistas posibles, una central multimedia de 10″ compatible con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico para celulares y cuatro puertos USB-C: dos delanteros y dos traseros.

Por otro lado, trae de serie el sistema de acceso sin llave, climatizador bizona, asientos del conductor con regulación eléctrica y lumbar.

Interior del Volkswagen Taos

A su vez, llega con cuatro modos de conducción: Normal, Deportivo, Ecológico e Individual (para combinar de manera personalizada las distintas funciones de dirección, aceleración y climatización).

En materia de seguridad destaca dado que todas las variantes tienen seis airbags (dos frontales, dos laterales y dos de cortina) y sistemas electrónicos como freno antibloqueo, control electrónico de estabilidad y cámara de visión trasera que asiste en maniobras y estacionamiento.