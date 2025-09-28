Es argentino, creó un invento para ayudar a las personas a moverse y ahora busca desembarcar en todo el mundo

Cuando hablamos de movilidad no todo es sobre mejoras en los motores, más caballos, una aceleración más rápida de 0 a 100 km/h o pantallas táctiles más grandes en los habitáculos. También juegan un rol central las propuestas que apuntan a resolver problemas al usuario o brindarle mejoras al momento de desplazarse, permitiéndole cuidar su salud y tener más independencia.

En esta categoría se encuentra el “Eco Torky”, un triciclo que busca facilitar la tarea de carga en las ciudades, ofreciendo una alternativa económica para aquellos que estaban desatendidos. Todo comenzó en Córdoba, cuando el fundador de Torky, Juan Ignacio Gujardo, vio una posibilidad al ver recicladores utilizando carros tirados a caballo o que ellos los llevaban a pie: “Me pareció increíble que no tengan un vehículo acorde. Comencé a hablar con los cartoneros, para entender todo, el uso que le daban, la distancia que cubrían, qué objetos llevan y cuánto peso”.

En 2018 pensó un primer prototipo, se lo dio a probar a recicladores de la cooperativa El Álamo y se fascinaron con el proyecto. Fueron ellos quienes compraron su primera unidad en el 2019 y a las pocas semanas adquirieron 10 más, a través de una donación de Danone, tras probar su funcionalidad.

Bioferia en el hipódromo de Palermo y el stand de Torky Mobility Alejandro Guyot� - LA NACION

A Gujardo de chico le apasionaban los fierros. De hecho, cuenta que aprendió a los ocho años a manejar gracias a su abuelo y quiso hacer del diseño de los autos su profesión. Al no poder irse a Europa a estudiar esa carrera se decidió por seguir diseño industrial, pero al cursar se desencantó con la fabricación de autos, criticando su eficiencia, la cantidad de materiales utilizados para poder desplazarse y cómo muy pocas personas los utilizan en todo su potencial. Con el paso de los años se fue interesando cada vez más en la sustentabilidad y se especializó en los vehículos livianos.

“Quería hacer un vehículo liviano, rústico pero eficiente y que tenga buena mecánica. Me interesó el diseño de chasis a la vista y me terminé especializando en vehículos livianos: hay que tener en cuenta que una bicicleta puede levar 10 veces su peso pero un auto puede llevar hasta 10 veces menos su peso”, define el fundador de la compañía.

Bioferia en el hipódromo de Palermo y el stand de Torky Mobility Alejandro Guyot� - LA NACION

El pilar principal deseo sobre el cuál buscó cimentar la compañía fue “que sea más democrática la innovación y para aquellos que lo necesiten”. Para ello, con el correr de los años empezó a mejorar los diseños. Ya van 15 evoluciones del vehículo y ya se vendieron más de 300 unidades en 27 ciudades de la Argentina en Chaco, Salta, Jujuy, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, Corrientes y Mendoza. El modelo tiene un precio de venta de $3.850.000 más IVA, donde se vuelve un desafío la financiación y están buscando convenios con bancos.

“Hay muchos casos de usuarios que les mejoró la calidad de vida el Torky. En Posadas había un usuario con espina bífida que no podía andar en bici, pero al andar en el Torky se sentía más relajado. En Córdoba otra persona lo utiliza para cargar y trasportar de un lugar a otro lavarropas y heladeras. También se utilizan para otras formas de trabajo más allá de los recicladores, con algunos usuarios paseando turistas en la Ciudad de Buenos Aires en la versión con techo de lona atrás y dos pasajeros.

La marca también ofrece bicicletas creadas para llevar carga

Sobre por qué puede aliviar a quien lo utiliza y las diferencias con una bicicleta tirando el carro, explica: “Tiene posición de manejo como si estuvieses sentado en una reposera, entonces la distribución de la fuerza en todo el cuerpo evita que el peso del cuerpo se deposite solo en un área”.

A medida que realizó ajustes y mejoras en el modelo, se dio cuenta que el Torky podía servir para ayudar a otras personas. Fabricaron para Eduardo Cotta, abogado con esclerosis múltiple que diseñó el proyecto, un dispositivo todo terreno de tres ruedas y dos motores eléctricos.

Eduardo Cotta y su dispositivo Torky para trasladarse

Esto le dio el puntapié a Torky para evolucionar sus modelos con suspensiones adelante y tracción total, lo que permitió darle a muchas personas con discapacidad la oportunidad de movilizarse por terrenos irregulares con muchísima más independencia.

Los dispositivos de Torky ya son de exportación y empezaron un proceso de expansión. Cerraron un acuerdo con una fábrica de Ecuador para que lo fabriquen allá, mediante un convenio de darle la licencia por dos años. El fundador espera que esto les permita expandirse por varios países, reducir costos de envío, aduana, pero por sobre todas las cosas, buscar mejorarle la vida a la gente.