Es la segunda marca de autos más vendida del mercado y tomó una insólita decisión para seguir en el podio

Con 6031 unidades patentadas y una participación del 13,1% del mercado quedó detrás de Toyota
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En un escenario donde las automotrices ajustan sus estrategias comerciales para sostener el ritmo de ventas, Volkswagen optó por mantener congelados los precios de todos sus modelos durante abril, luego de que en marzo presentara dos listas de referencia, una a comienzos de mes y luego otra con los valores actualizados a la baja. La medida alcanza a toda su gama, desde los vehículos de entrada hasta SUV, sedanes y pickups.
El movimiento se da en un contexto de mercado con señales mixtas. En marzo se patentaron 48.972 vehículos, lo que implicó una suba del 16,53% respecto de febrero y un incremento interanual del 3,87%, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Sin embargo, el acumulado del año alcanza las 157.078 unidades, con una leve caída del 1,24% frente al mismo período de 2025.
Dentro de ese panorama, Volkswagen tuvo un desempeño destacado, ya que se ubicó como la segunda marca más vendida del mes, con 6031 unidades patentadas y una participación del 13,1% del mercado, solo por detrás de Toyota (6696 unidades; 14,5%).
En la base de su oferta, el modelo más accesible de la marca es el Tera Trend MSI manual, con un precio de $36.755.250. Le sigue el Polo Track MSI MT, que se ofrece a $37.567.500.
Dentro de los sedanes, el Virtus presenta una gama amplia que arranca en $45.645.750 y llega hasta los $60.297.950 en su versión Exclusive 250TSI automática. Por su parte, el Vento GLI, con perfil más deportivo, tiene un valor de $72.746.050.
El segmento clave para la terminal alemana es el de los SUV, donde sostiene una fuerte presencia en el mercado local. El Nivus arranca en $43.554.600 y alcanza los $54.029.100 en su versión Outfit.
El T-Cross, en tanto, se posiciona entre $50.766.550 y $65.330.350, mientras que el Taos —uno de los modelos que se producía en el país y ahora llega importado desde México— se comercializa entre $57.511.950 y $66.319.150. En el segmento superior, el Tiguan se ofrece en dos versiones: Life a $77.574.100 y R-Line a $81.647.800.
En línea con el peso que tienen las pickups en el mercado argentino, la Amarok mantiene una amplia gama de versiones. Los precios parten desde $54.980.250 en la variante Trendline 4x2 manual y llegan hasta los $99.370.900 en la versión Black Style V6 4x4 automática.
Por su parte, la Saveiro, dentro de los vehículos comerciales livianos, se ubica entre $43.098.250 y $50.973.100 según versión.
Lista completa de precios de Volkswagen en abril 2026
POLO
- Polo Track MSI MT: $37.567.500
- Polo Comfortline 170TSI AT: $43.768.250
- Polo Highline 170TSI AT: $47.341.650
VIRTUS
- Virtus MSI MT: $45.645.750
- Virtus Trendline 170TSI AT: $48.180.550
- Virtus Comfortline MSI MT: $49.160.050
- Virtus Highline 170TSI AT: $53.498.850
- Virtus Exclusive 250TSI AT: $60.297.950
TERA
- Tera Trend MSI MT: $36.755.250
- Tera Comfort 170TSI AT: $41.561.750
- Tera High 170TSI AT: $45.609.400
- Tera Outfit 170TSI AT: $46.747.750
NIVUS
- Nivus 170TSI MT: $43.554.600
- Nivus Trendline 200TSI AT: $46.232.750
- Nivus Comfortline 200TSI AT: $48.913.850
- Nivus Highline 200TSI AT: $52.815.650
- Nivus Outfit 200TSI AT: $54.029.100
T-CROSS
- T-Cross Trendline 170TSI MT: $50.766.550
- T-Cross Trendline 200TSI AT: $53.379.850
- T-Cross Comfortline 200TSI AT: $57.735.900
- T-Cross Highline 200TSI AT: $63.728.600
- T-Cross Extreme 200TSI AT: $65.330.350
TAOS
- Taos Comfortline 250TSI AT: $57.511.950
- Taos Highline 250TSI AT: $65.470.200
- Taos Highline Bi-Tono 250TSI AT: $66.319.150
VENTO
- Vento GLI 350TSI DSG: $72.746.050
TIGUAN
- Tiguan Life 250TSI DSG: $77.574.100
- Tiguan R-Line 250TSI DSG: $81.647.800
AMAROK
4X2:
- Trendline TDI MT: $54.980.250
- Comfortline TDI MT: $60.969.000
- Comfortline TDI AT: $66.629.600
- Highline TDI MT: $67.471.000
- Highline TDI AT: $74.071.550
4X4:
- Trendline TDI MT: $63.653.650
- Comfortline V6 AT: $79.179.500
- Highline V6 AT: $92.857.600
- Extreme V6 AT: $99.096.300
- Hero V6 AT: $99.096.300
- Black Style V6 AT: $99.370.900
SA VEIRO
- Saveiro Trendline CS MSI MT: $43.098.250
- Saveiro Comfortline CD MSI MT: $45.961.500
- Saveiro Extreme CD MSI MT: $50.973.100