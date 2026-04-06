Estos son los precios de todas las pickups en abril 2026

Las principales chatas del mercado mantuvieron sus valores sin cambios para este mes; las marcas buscan sostener el nivel de ventas tras los resultados de marzo
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El mercado automotor argentino muestra en abril una señal de estabilidad en materia de precios. Luego de un par de meses de reacomodamientos, la mayoría de las terminales optó por sostener sus listas sin modificaciones relevantes, en un contexto en el que la dinámica comercial se vio más influenciada por la competencia.
Detrás de esta estrategia del sector automotor aparece el objetivo de sostener el buen nivel de patentamientos registrado en marzo, luego de dos meses consecutivos de caída interanual. Aún así, el acumulado del año continúa mostrando números por debajo de los de 2025, lo que refuerza la cautela de las automotrices a la hora de definir nuevas subas.
Toyota Hilux
4X2:
- DX MT: $49.325.000
- DX AT: $50.704.000
- SR MT: $56.562.000
- SR AT: $59.125.000
- SRV AT: $67.506.000
- SRX AT: $77.921.000
4X4:
- DX MT: $57.769.000
- DX AT: $59.383.000
- SR MT: $66.457.000
- SR AT: $69.326.000
- SRV AT: $76.381.000
- SRV+ AT: $79.838.000
- SRX AT: $84.349.000
- GR-Sport AT: $89.327.000
Ford Ranger
4X2:
- XL: $50.962.700
- XLS MT: $59.042.900
- XLT Biturbo 4x2 AT: $68.039.730
4X4:
- XL: $55.685.660
- XLS V6 3.0L: $71.502.700
- Black MT: $69.447.900
- XLT Biturbo AT: $73.702.330
- XLT V6: $81.718.500
- LTD Biturbo AT: $79.801.820
- LTD+ V6 AWD AT: $88.974.530
Volkswagen Amarok
4X2:
- Trendline TDI MT: $54.980.250
- Comfortline TDI MT: $60.969.000
- Comfortline TDI AT: $66.629.600
- Highline TDI MT: $67.471.000
- Highline TDI AT: $74.071.550
4X4:
- Trendline TDI MT: $63.653.650
- Comfortline V6 AT: $79.179.500
- Highline V6 AT: $92.857.600
- Extreme V6 AT: $99.096.300
- Hero V6 AT: $99.096.300
- Black Style V6 AT: $99.370.900
Nissan Frontier
4X2:
- S MT: $47.097.400
- S AT: $50.009.000
- XE MT: $60.677.700
- XE AT: $64.395.800
- Platinum AT: $65.226.600
4X4:
- S MT: $52.582.200
- X-Gear AT: $54.982.655
- XE MT: $60.360.000
- Platinum AT: $69.275.710
- Pro4X AT: $69.824.160
Chevrolet S10
4X2:
- WT MT: $48.596.900
4X4:
- WT MT: $55.039.900
- WT AT: $57.385.900
- Z71 AT: $64.629.900
- LTZ AT: $69.915.900
- HC AT: $73.852.900
Renault Alaskan
4X2:
- Emotion MT: $58.220.000
- Intens MT: $63.130.000
- Intens AT: $65.450.000
4X4:
- Confort MT: $59.800.000
- Emotion MT: $64.810.000
- Intens Noir MT: $68.470.000
- Intens Noir AT: $71.570.000
- Iconic AT: $78.700.000
Fiat Titano
4X2:
- Endurance MT: $50.230.000
4X4:
- Endurance MT: $53.160.000
- Freedom MT: $58.540.000
- Freedom Plus AT: $64.280.000
- Ranch AT: $69.410.000
RAM Dakota
4X4:
- Warlock AT: $70.040.000
- Laramie AT: $72.070.000
JAC
- T8 4x4 MT: US$34.900
- T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500
Maxus
- T60 CS 4x4 6MT: US$31.500
- T60 4x2 6MT: US$28.900
- T60 4x4 6MT: US$31.500
- T60 4x4 6MT Minera: US$35.000
- T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000
- T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500
- eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600 (lanzamiento)
Great Wall
- Poer Elite 4x2: US$24.730
- Poer Elite 4x4: US$32.697
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