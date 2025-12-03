Es multimillonario, pero maneja una pickup de más de veinte años que compró usada

En una industria donde el éxito suele llevar a un nivel de vida y ostentación en la esfera pública, Christian Bale representa una excepción casi ideológica. Ganador de un Premio Oscar, protagonista de la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan (del 2005 al 2012) y figura central de Ford vs Ferrari (2019), su trayectoria en Hollywood le permitiría acceder a cualquier vehículo imaginable.

A pesar de todo esto, el actor galés continúa desplazándose a diario en una Toyota Tacoma modelo 2003, comprada usada hace más de dos décadas y convertida en un símbolo inesperado de su vida fuera de cámara.

La paradoja es evidente. En la pantalla grande, Bale encarnó a Bruce Wayne, el millonario que se mueve entre superdeportivos y prototipos futuristas, como así también dio vida al piloto e ingeniero británico Ken Miles, responsable de uno de los capítulos más legendarios del automovilismo. Pero lejos del set, su elección automotriz revela una identidad completamente distinta: austera, práctica y orientada a preservar el anonimato en un ecosistema donde la discreción es un bien escaso.

Según las fotos que se conocen del actor junto a la chata, la Tacoma que maneja desde 2003 pertenece a la primera generación del modelo, en su actualización lanzada entre 2001 y 2003. Es una versión PreRunner, equipada con un motor V6 de 3.4 litros y tracción trasera. Se trata de un vehículo reconocido por su durabilidad, pero sin atributos que la acerquen al universo aspiracional asociado a las celebridades.

La Toyota Tacoma V6 de Christian Bale circulando por Los Ángeles grosbygroup

Lejos de ocultarlo, Bale defendió en una entrevista que eligió deliberadamente aquella unidad usada y que nunca consideró reemplazarla. Entre las razones que lo llevaron a esta compra, explicó: “Me encantan las motos, así que las pongo en la parte trasera de la camioneta. Es práctica y todos mis amigos la necesitan para transportar cosas. Y además, me da igual si se raya, nadie quiere robarla, nadie cree que tenga algo de valor”.

Sus palabras delinean un perfil que contrasta con los códigos de ostentación vigentes en Los Ángeles. Para el actor, la camioneta es ante todo una herramienta, pero también una estrategia: un vehículo que no atrae miradas y que le permite circular con una normalidad que pocas celebridades pueden experimentar.

El caso adquiere otra dimensión al ponerlo en perspectiva con su carrera. Como Batman, Bale fue la cara del vehículo ficticio más icónico de la cultura pop, el Batimóvil, una síntesis de ingeniería avanzada y diseño extremo. En Ford vs Ferrari interpretó a un piloto meticuloso capaz de llevar al límite un Ford GT40, uno de los autos de competición más influyentes del siglo XX.