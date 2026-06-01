Estas fueron las ventas de autos de mayo

Los patentamientos de vehículos ascendieron a 41.921 unidades en mayo, lo que representó una variación del -11,86% respecto del mes pasado y del -24,28% en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En lo que va del año, los patentamientos de 0km acumularon 246.563 unidades, un número que representa una variación de -8,14% respecto del mismo período del año último.

Cuáles fueron los autos más vendidos en mayo de 2026

El auto más vendido de mayo fue el TOYOTA HILUX, modelo que registró 2309 ventas, logrando un acumulado anual de 12500. En el segundo lugar se posicionó el FORD RANGER, auto que registró 1672 ventas en mayo y 8594 en el acumulado. Para cerrar el podio se ubicó el FIAT CRONOS con 1627 cómputos, provocando un acumulado de 10101.

Toyota Hilux

De esta manera

así quedó configurado el ranking de los más vendidos en mayo:

TOYOTA HILUX: 2309

FORD RANGER: 1672

FIAT CRONOS: 1627

FORD TERRITORY: 1589

PEUGEOT 208: 1279

VOLKSWAGEN AMAROK: 1172

CHEVROLET ONIX: 1156

TOYOTA YARIS CROSS: 1034

CHEVROLET TRACKER: 1006

VOLKSWAGEN TERA: 987

Ahora bien, si se analiza sólo el acumulado anual, el ranking quedó elaborado de la siguiente manera:

TOYOTA HILUX: 12500

PEUGEOT 208: 10324

FIAT CRONOS: 10101

FORD TERRITORY: 8983

FORD RANGER: 8594

VOLKSWAGEN TERA: 7082

VOLKSWAGEN AMAROK: 6830

CHEVROLET TRACKER: 6457

CHEVROLET ONIX: 6115

PEUGEOT 2008: 5204

En cuánto al análisis de las terminales, VOLKSWAGEN fue la que más autos comercializó en el acumulado del 2025 con 32317 registros. Le sigue TOYOTA con 31711 y como tercera se ubica FIAT con 28777 matriculaciones en lo que va del año.

Por otro lado, también si se hace un análisis anual pero de las marcas de autos con más ventas en el acumulado anual, el ranking queda configurado de la siguiente manera: