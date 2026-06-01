Así es el renovado SUV que sumó equipamiento y se convirtió en un fuerte competidor en el mercado

El Volkswagen Nivus es un verdadero fenómeno. Con un formato que está a mitad de camino entre un hatchback y un SUV, desde que se lanzó en octubre de 2020 se ubicó entre los modelos más vendidos de la marca e, incluso, nunca dejó de estar entre los primeros 15 o 20 del total. De hecho, la primera preventa antes de su presentación se agotó rápidamente.

Este crossover para el segmento B se produce en Brasil y hace tiempo atrás fue sometido a un restyling, se le sumó equipamiento y se le hizo una reconfiguración de la gama: ahora son cuatro las versiones disponibles, 170TSI MT, Trendline 200TSI AT, Comfortline 200TSI AT, Highline 200TSI AT y Outfit 200TSI AT (tope de gama), que fue la que evaluamos.

Volkswagen Nivus

Una de las claves del éxito del Nivus tiene que ver con su diseño, que rompió un poco los estándares de la marca. Con su estilo coupé dado por el ángulo del pilar C y la caída del techo hasta el portón y el aire deportivo que le pone el alerón, todo convive en armonía pero sin romper la sobriedad característica de la marca.

Largo: 4,272 m

Ancho s/c espejos: 1,757/1,976 m

Alto: 1,493 m

Distancia entre ejes: 2,566 m

Capacidad del baúl: 415 L

Capacidad del tanque: 52 L

Peso: 1200 kg

Neumáticos: 205/55 R17”

En esta actualización se le realizaron cambios en el frente. Así, por ejemplo, la trompa es más facetada que la anterior, el capot tiene nervaduras más pronunciadas, la parrilla está atravesada por una tira de iluminación, y el paragolpes y las luces fueron replanteados (las ópticas y las DRL son en LED.

También hay llantas de nuevo diseño (en este caso, de 17” y oscurecidas) y en la parte posterior aparece un nuevo conjunto lumínico unido por otra barra LED que conecta los faros con el emblema de la marca; a la vez, el paragolpes también fue renovado incorporando retrorreflectores verticales y una mayor superficie en color carrocería.

Como detalles exclusivos de esta variante encontramos barras de techo, manijas de las puertas, carcazas de los espejos y techo en negro.

El renovado Volkswagen Nivus

Claro que el interior también tiene algunas modificaciones: aparecen nuevos tapizados y revestimientos en las puertas y una nueva central multimedia. Al respecto, este Nivus es el primer modelo de la marca en estar equipado con el sistema Mi VW Connect, que conecta al vehículo con el usuario a través de la app Mi VW Argentina del smartphone y que ofrece 15 funcionalidades entre las que aparecen bloquear y desbloquear el vehículo, hacer sonar la bocina y activar las balizas, revisar el estado del auto en cualquier momento, evaluar datos del último viaje y ofrece la posibilidad de agendar servicios con el concesionario de su preferencia de manera online, entre otras.

Más allá de eso, el espacio adelante en bueno (en las plazas traseras es para dos adultos de poca estatura), la posición de manejo es cómoda y la visibilidad es bien amplia.

El equipamiento es completo e incluye tablero 100% digital (el llamado Active Info Display de 10,25”, tapizados en cuero ecológico, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de retroceso, climatizador, cargador inductivo de celulares y más.

En lo que hace a seguridad, gracias a la app el usuario puede ver la última localización del vehículo así como su ubicación en tiempo real. También puede establecer un control perimetral y un límite de velocidad para que, en caso de que no sean respetados, se dispara una notificación al teléfono del usuario que llega de forma inmediata; lo mismo ocurre si activa la alarma antirrobo.

La dotación incluye 6 airbags, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente, anclajes Isofix, frenos con ABS y EBD, etcétera, a lo que suma varias ADAS, como control de velocidad de crucero adaptativo (una vez activado mantiene la distancia con el vehículo precedente), frenado de emergencia autónoma hacia adelante y atrás, frenado de emergencia poscolisión, asistente de mantenimiento de carril, detector de punto ciego, detector de fatiga y de presión de neumáticos y más. Súper completo.

Muy acorde

Desde hace un tiempo todas las variantes del modelo tienen el mismo bloque turbonaftero de 3 cilindros, 12 válvulas y 1.0 L de cilindrada, con dos potencias disponibles. En el caso de esta Outfit entrega 116 CV a 5500 rpm y 20,4 kgm (200 Nm) de torque desde 2000 rpm y está acompañado por una caja automática tipo Tiptronic de 6 marchas (con modo manual-secuencial en la selectora y levas al volante); la tracción es delantera.

La variante tope de gama llega con un tablero multimedia 100% digital

Es un impulsor que ya probó sus capacidades y eficacia para este tipo de vehículos y que se complementa muy bien con la transmisión, que es de relaciones largas y que muestra mucha rapidez y precisión en el pase de los cambios.

Motor: turbonaftero

Cilindros: 3 en línea

Válvulas: 12

Cilindrada: 999 cc

Potencia: 116 CV a 5500 rpm

Torque: 20,4 kgm entre 2000 y 4000 rpm

Caja: automática de 6 marchas

Tracción: delantera

Dirección: asistida eléctricamente

Entonces, no hay nada que objetarle en cuanto a la capacidad y reacción (aunque a veces muestra cierto retraso en el compresor). Y todo esto se refleja en la performance: acelera de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos, recupera de 80 a 120 km/h en 8,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 185 km/h.

En cuanto a los consumos, mostró promedios de 7,5 L/100 km en uso mixto (ciudad y autopista a 130 km/h), nada mal.

Es ágil y muy amigable tanto para moverse en el tránsito cotidiano (ayudan el tamaño y la excelente dirección) como en ruta y se comporta con solvencia tanto en curvas rápidas como en rectas largas.

El confort de marcha está muy bien resuelto gracias al reglaje de suspensiones (a algunos les pueden resultar un poquito duras, pero es el estilo VW), la insonorización y la comodidad general que ofrece este coche.