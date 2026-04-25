LA NACION

Este auto puede mantenerse boca abajo y logra desafiar la gravedad

La aerodinámica inédita de este hypercar le permite una adherencia extrema; qué implica este desarrollo para el rendimiento en vehículos deportivos

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
McMurtry Spéirling, el hypercar que puede pegarse al techo
McMurtry Spéirling, el hypercar que puede pegarse al techo

La aerodinámica es un factor decisivo en la evolución de la movilidad. Reduce consumos, mejora la estabilidad y es clave para que los deportivos logren mayor velocidad en pista. A pesar de que las inversiones e investigaciones en la materia son múltiples, ningún proyecto había llevado ese concepto tan lejos como el McMurtry Spéirling.

Estas son todas las marcas chinas de autos que hay en el país, sus modelos y precios

El pequeño vehículo eléctrico desarrollado en el Reino Unido acaba de demostrar una capacidad inédita: puede permanecer adherido al techo, boca abajo, sin necesidad de movimiento.

El hipercoche eléctrico McMurtry Spéirling que puede manejarse boca abajo
El hipercoche eléctrico McMurtry Spéirling que puede manejarse boca abajo

El Spéirling es un hypercar diminuto —solo 3,45 metros de largo y 1000 kg— impulsado por un sistema eléctrico que entrega 1013 caballos de fuerza. Su figura compacta y su rendimiento ya llamaron la atención del público años antes, cuando en 2022 estableció el récord absoluto del Goodwood Festival of Speed, superando a monoplazas de Fórmula 1 y prototipos de resistencia.

El McMurtry Spéirling entrega 1013 caballos de fuerza
El McMurtry Spéirling entrega 1013 caballos de fuerza

A pesar de su velocidad, para esta gesta la diferencia no está en el motor, sino en la manera en que gestiona el flujo del aire. La compañía cuenta con una tecnología patentada denominada Downforce-on-Demand.

A diferencia de los alerones y difusores tradicionales —que generan carga aerodinámica a medida que aumenta la velocidad—, este sistema utiliza dos ventiladores de alta capacidad ubicados en la parte posterior para extraer aire de la zona inferior del vehículo. Al generar un vacío, el auto se “pega” al piso con una fuerza equivalente a dos veces su propio peso, incluso desde la detención total.

El sistema utiliza dos ventiladores de alta capacidad ubicados en la parte posterior para extraer aire de la zona inferior del vehículo
El sistema utiliza dos ventiladores de alta capacidad ubicados en la parte posterior para extraer aire de la zona inferior del vehículo

Ese efecto de succión, comparable al de una ventosa industrial, garantiza adherencia constante en frenadas y curvas, lo que habilita el paso por sectores de alta exigencia a velocidades que serían imposibles para un deportivo convencional.

La reciente demostración que difundió la compañía —con la unidad fijada a un techo en posición invertida— buscó poner en evidencia, de manera gráfica, la magnitud del apoyo aerodinámico disponible.

Su sistema permite obtener más apoyo sin depender del movimiento
Su sistema permite obtener más apoyo sin depender del movimiento

El interés de la industria por este avance no es casual. En el automovilismo, la búsqueda de mayor carga aerodinámica suele implicar superficies más grandes o diseños más agresivos, con consecuencias en el peso, el consumo y la eficiencia. Un sistema que permite obtener más apoyo sin depender del movimiento podría redefinir la seguridad en pista y habilitar configuraciones más compactas y eficientes.

De todos modos, la implementación en competiciones globales requerirá avances normativos y técnicos: no todas las categorías permiten ventiladores activos y su integración debe convivir con los límites de ruido, temperatura y desgaste de componentes eléctricos.

LA NACION
autos
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Autos
  1. Los 10 autos usados del 2015 que se consiguen por menos de 15 millones de pesos
    1

    10 autos usados por menos de 15 millones en abril 2026: uno por uno, por marca y modelo

  2. Los autos con inodoros, la sorpresa de los nuevos modelos
    2

    Autos con inodoros: la insólita idea que está por llegar en los autos modernos

  3. Lanzan una moto deportiva que viene de Alemania con más de 200 CV
    3

    BMW lanza una moto deportiva que viene de Alemania con más de 200 CV

  4. Las cosas que nunca hay que usar ni hacer al lavar el auto
    4

    Las cosas que nunca hay que usar ni hacer al lavar el auto