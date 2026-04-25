Este auto puede mantenerse boca abajo y logra desafiar la gravedad

La aerodinámica es un factor decisivo en la evolución de la movilidad. Reduce consumos, mejora la estabilidad y es clave para que los deportivos logren mayor velocidad en pista. A pesar de que las inversiones e investigaciones en la materia son múltiples, ningún proyecto había llevado ese concepto tan lejos como el McMurtry Spéirling.

El pequeño vehículo eléctrico desarrollado en el Reino Unido acaba de demostrar una capacidad inédita: puede permanecer adherido al techo, boca abajo, sin necesidad de movimiento.

El hipercoche eléctrico McMurtry Spéirling que puede manejarse boca abajo

El Spéirling es un hypercar diminuto —solo 3,45 metros de largo y 1000 kg— impulsado por un sistema eléctrico que entrega 1013 caballos de fuerza. Su figura compacta y su rendimiento ya llamaron la atención del público años antes, cuando en 2022 estableció el récord absoluto del Goodwood Festival of Speed, superando a monoplazas de Fórmula 1 y prototipos de resistencia.

El McMurtry Spéirling entrega 1013 caballos de fuerza

A pesar de su velocidad, para esta gesta la diferencia no está en el motor, sino en la manera en que gestiona el flujo del aire. La compañía cuenta con una tecnología patentada denominada Downforce-on-Demand.

A diferencia de los alerones y difusores tradicionales —que generan carga aerodinámica a medida que aumenta la velocidad—, este sistema utiliza dos ventiladores de alta capacidad ubicados en la parte posterior para extraer aire de la zona inferior del vehículo. Al generar un vacío, el auto se “pega” al piso con una fuerza equivalente a dos veces su propio peso, incluso desde la detención total.

El sistema utiliza dos ventiladores de alta capacidad ubicados en la parte posterior para extraer aire de la zona inferior del vehículo

Ese efecto de succión, comparable al de una ventosa industrial, garantiza adherencia constante en frenadas y curvas, lo que habilita el paso por sectores de alta exigencia a velocidades que serían imposibles para un deportivo convencional.

La reciente demostración que difundió la compañía —con la unidad fijada a un techo en posición invertida— buscó poner en evidencia, de manera gráfica, la magnitud del apoyo aerodinámico disponible.

Su sistema permite obtener más apoyo sin depender del movimiento

El interés de la industria por este avance no es casual. En el automovilismo, la búsqueda de mayor carga aerodinámica suele implicar superficies más grandes o diseños más agresivos, con consecuencias en el peso, el consumo y la eficiencia. Un sistema que permite obtener más apoyo sin depender del movimiento podría redefinir la seguridad en pista y habilitar configuraciones más compactas y eficientes.

De todos modos, la implementación en competiciones globales requerirá avances normativos y técnicos: no todas las categorías permiten ventiladores activos y su integración debe convivir con los límites de ruido, temperatura y desgaste de componentes eléctricos.