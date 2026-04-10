Este domingo se realiza una carrera de autos clásicos en Palermo y un sobrino de Fangio manejará una Ferrari antigua

El próximo domingo 12 de abril se realizará en la Ciudad de Buenos Aires un rally de regularidad de autos clásicos para rememorar las “Temporadas Internacionales”, competencias que marcaron la época dorada del automovilismo a mediados del siglo pasado.

La propuesta es organizada por UDAONDO Buenos Aires, un desarrollo inmobiliario ubicado en la intersección de las avenidas Udaondo y del Libertador, que combinará residencias bajo el concepto Smart Luxury con un hotel cinco estrellas.

Así será el proyecto que se construye en Núñez

En el rally participarán 70 vehículos clásicos sport, con binomios piloto–navegante seleccionados por invitación y curaduría, fabricados hasta aproximadamente 1976 y representativos de las marcas más emblemáticas del automovilismo internacional y nacional, como Porsche, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Jaguar, Ferrari, Lamborghini y modelos de preguerra.

La largada y el cierre institucional, con la entrega de premios, se realizarán en UDAONDO Buenos Aires

Los participantes deberán afrontar pruebas de precisión, en las que no se evalúa la velocidad sino la exactitud en la ejecución de consignas cronometradas, garantizando una convivencia armónica con el entorno urbano y conformando, a su vez, una exhibición patrimonial en movimiento.

Asimismo, incluirá la exhibición de dos piezas con un enorme valor histórico para el automovilismo argentino y mundial, como lo son la Ferrari 166 FL (Fórmula Libre), también conocida como Ferrari 166 C, y manejada por su sobrino Juan Manuel, con la que compitió Juan Manuel Fangio en sus primeras participaciones internacionales, y la Maserati 250F original, uno de los autos más emblemáticos de su trayectoria deportiva.

En el evento se exhibirá la Ferrari 166 C de Juan Manuel Fangio

Ambos vehículos son verdaderas joyas del patrimonio nacional, estrechamente ligadas a la figura del quíntuple campeón del mundo y a una etapa fundacional del automovilismo en la Argentina.

¿Cómo es el circuito histórico?

El rally, denominado “Las Temporadas ACA–UDAONDO”, contempla tres postas principales seleccionadas por su valor simbólico: Costanera Sur, como punto inicial de pruebas y organización; los Lagos de Palermo, escenario histórico de las Temporadas originales; y el Parque de la Innovación, como representación de la Buenos Aires contemporánea y su proyección futura.

Las Temporadas ACA–UDAONDO

El evento será fiscalizado por el Automóvil Club Argentino (ACA) y formará parte del Campeonato Argentino de Regularidad Sport Histórico, otorgando puntaje oficial a los participantes. La iniciativa también cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, consolidando una propuesta que integra patrimonio, cultura y espacio público.

“Este rally de autos clásicos tiene como objetivo reconstruir, desde un lenguaje actual, una historia que nos marcó como referentes internacionales. En ese cruce entre pasado y futuro, UDAONDO Buenos Aires se afirma como epicentro del Smart Luxury, donde el lujo se expresa a través de la cultura, el patrimonio y la experiencia compartida”, destacó Alejandro Furst, CEO de Landmark, firma a cargo del proyecto encargado de la organización.

¿Cómo es el proyecto?

Es uno de los emprendimientos más ambiciosos de la ciudad. Con una inversión estimada de más de US$370 millones, contempla tres torres de 100 metros de altura y más de 165.000 m² construidos en la intersección de las avenidas Udaondo y Libertador con residencias de alta gama.

“Este proyecto integra arquitectura, diseño, sustentabilidad y sentido de pertenencia en un mismo concepto” explica Furst.

Los pisos tendrán vistas inigualables

A 18 meses del inicio, tras una comercialización privada bajo el esquema Friends & Family -donde vendieron alrededor del 30% del volumen total- comenzó la venta al público general, con un valor de metro cuadrado de US$8000 que esperan que se ajuste hacia arriba. La forma de pago es con un anticipo del 30% y 48 cuotas en pesos más CAC (el índice de la Cámara Argentina de la Construcción).

Gabriela Goldszer, directora de Ocampo Propiedades, master broker del proyecto, explica que el emprendimiento apunta a un tipo de demanda que está insatisfecha: familias que dejan casonas grandes y buscan departamentos nuevos de lujo, amplios, con altura interior de hasta tres metros y vistas abiertas al río. Las obras empezaron hace 18 meses y esperan que esté terminado en 2030.

Dos de las torres serán netamente residenciales y una tercera de usos mixtos. Además, un hotel cinco estrellas de una marca internacional formará parte del complejo. En medio, un jardín central unificará y conectará las edificaciones, para que los residentes puedan usar los servicios del hotel.

Las unidades en la torre Ciudad irán desde los 74 a los 120 metros cuadrados, y desde los 200 hasta los 719 metros cuadrados en las torres Río. El proyecto tendrá además cinco subsuelos para más de 900 cocheras.

El interior de las unidades: en este caso un dormitorio Gentileza

Es más, las residencias de alta gama de la torre Ciudad ya pueden “conocerse”. Este jueves abrió el showroom, ubicado sobre el eje de Avenida del Libertador, que también funcionará como plataforma cultural y social. Allí se realizarán charlas, encuentros y presentaciones vinculadas a la arquitectura, el diseño, la economía urbana y la cultura contemporánea, abriendo el proyecto a la comunidad profesional y a la ciudad.