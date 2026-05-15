Un piloto de Fórmula 1 vende su exclusivo auto personal con un guiño a la Argentina

Fernando Alonso, bicampeón mundial de Fórmula 1, agregó uno de los coches más exclusivos del planeta a su ya conocida colección de superdeportivos. Esta semana se le vio al volante de un exclusivo Pagani Zonda 760 Roadster “Diamante Verde”, un modelo único en el mundo valorado en aproximadamente en US$12.000.0000.

Fabricado en 2017 por el fabricante Pagani Automobili, este auto fue construido a medida para un coleccionista privado de la marca. La configuración personalizada transformó el deportivo en una pieza sobre ruedas prácticamente digna de un museo, con acabados artesanales y detalles únicos.

El diseño es impactante gracias a su carrocería completamente de fibra de carbono pintada en un verde esmeralda metalizado. Este intenso tono inspiró el apodo de “Diamante Verde”, en referencia al brillo y la rareza de la piedra preciosa. El interior también sigue la línea de lujo, combinando cuero de primera calidad con tapicería de Alcantara, un material sintético de alto rendimiento muy utilizado en deportivos de élite por su textura similar al ante.

El fabricante fue Pagani Automobili

Bajo el capó, el modelo conserva una de las características más emblemáticas de la línea Zonda: el motor V12 AMG de 7.3 litros de aspiración natural. En esta configuración especial, el motor entrega más de 760 caballos de fuerza, lo que permite un rendimiento comparable al de los autos de carreras.

Este deportivo también destaca por su extrema exclusividad. A diferencia de las series limitadas tradicionales, el “Diamante Verde” es, literalmente, un ejemplar único en circulación.

El valor de venta es de €10.000.000

La empresa alemana Mechatronik lo puso a la venta recientemente por €10.000.000.

El vehículo fue entregado a Alonso en Montecarlo, y el evento fue documentado por el perfil especializado @carspot.monaco. En las imágenes compartidas en redes sociales, se ve al conductor recibiendo el auto, que estaba cubierto con una lona, ​​antes de salir a toda velocidad por las calles del principado con su nueva adquisición.