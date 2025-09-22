Estos son los 10 autos con caja automática más baratos en septiembre

El ranking de los autos con caja automática suma un modelo recién lanzado; cómo quedó configurado el listado para este noveno mes del año
Con el paso del tiempo, los autos con caja automática fueron ganando protagonismo en el mercado de 0 km. La razón principal es que la brecha de precios frente a las transmisiones manuales se fue achicando. De hecho, algunos modelos directamente dejaron de ofrecer versiones manuales, un ejemplo es el Toyota Yaris, uno de los más vendidos en el país, que hoy solo se comercializa en opción automática.
Por lo tanto, en un mercado que se transformó y que cada vez se inclina más hacia esta tecnología, estos autos resultan aún más atractivos.
En esa línea, estos son los 10 modelos con caja automática más accesibles de septiembre —para este ranking se tomaron las variantes entrada de gama con esta transmisión y los valores son los comunicados de manera oficial por las automotrices—:
- Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $28.324.000
- Hyundai HB20 Comfort Plus AT 1.6: $28.500.000
- Citroën C3 VTi AT Feel Pack: $28.620.000
- Chevrolet Onix LTZ 1.0 AT: $30.259.900
- JS2 1.5 CVT Luxury LV: US$21.900
- Renault Stepway Intens CVT: $31.470.000
- Renault Sandero Intens 1.6 CVT: $33.010.000
- Fiat Cronos Drive Pack Plus 1.3 GSE CVT: $33.017.000
- Fiat Pulse Drive 1.3 CVT: $34.198.000
- Volkswagen Tera Comfort 170TSI AT: $34.766.950 (Nuevo)
El aumento promedio de estos modelos para septiembre se ubica en torno al 2,9%. Este incremento se produce luego de que en agosto se registraran los ajustes más fuertes del año, impulsados principalmente por la suba del tipo de cambio en julio. De esta manera, para acceder al auto 0km con caja automática más barato se necesitan $28,3 millones.
Cuáles son los autos más vendidos en la Argentina
Las ventas de unidades 0km ascendieron a 54.664 unidades en agosto, lo que representó una caída del 12% respecto del mes pasado, pero un 32,1% al alza en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
Con estos cómputos, en lo que va del año se patentaron 437.416 unidades, un número que representa una variación de 64,87% respecto del mismo período del año último.
En el desglose, el ranking de los modelos más vendidos en el acumulado anual cuenta con los siguientes jugadores:
- Fiat Cronos: 23.924 (ventas)
- Toyota Yaris: 22.981
- Peugeot 208: 22.901
- Toyota Hilux: 22.077
- Ford Ranger: 18.468
- Volkswagen Amarok: 18.388
- Volkswagen Polo: 16.550
- Toyota Corolla Cross: 14.165
- Volkswagen Taos: 13.152
- Chevrolet Tracker: 12.806