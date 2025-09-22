Estos son los 10 autos con caja automática más baratos en septiembre

Con el paso del tiempo, los autos con caja automática fueron ganando protagonismo en el mercado de 0 km. La razón principal es que la brecha de precios frente a las transmisiones manuales se fue achicando. De hecho, algunos modelos directamente dejaron de ofrecer versiones manuales, un ejemplo es el Toyota Yaris, uno de los más vendidos en el país, que hoy solo se comercializa en opción automática.

Por lo tanto, en un mercado que se transformó y que cada vez se inclina más hacia esta tecnología, estos autos resultan aún más atractivos.

En esa línea, estos son los 10 modelos con caja automática más accesibles de septiembre —para este ranking se tomaron las variantes entrada de gama con esta transmisión y los valores son los comunicados de manera oficial por las automotrices—:

Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $28.324.000

$28.324.000 Hyundai HB20 Comfort Plus AT 1.6: $28.500.000

$28.500.000 Citroën C3 VTi AT Feel Pack: $28.620.000

$28.620.000 Chevrolet Onix LTZ 1.0 AT: $30.259.900

$30.259.900 JS2 1.5 CVT Luxury LV: US$21.900

US$21.900 Renault Stepway Intens CVT: $31.470.000

$31.470.000 Renault Sandero Intens 1.6 CVT: $33.010.000

$33.010.000 Fiat Cronos Drive Pack Plus 1.3 GSE CVT: $33.017.000

$33.017.000 Fiat Pulse Drive 1.3 CVT: $34.198.000

$34.198.000 Volkswagen Tera Comfort 170TSI AT: $34.766.950 (Nuevo)

El ranking de los 10 autos automáticos más baratos no registró cambios en septiembre

El aumento promedio de estos modelos para septiembre se ubica en torno al 2,9%. Este incremento se produce luego de que en agosto se registraran los ajustes más fuertes del año, impulsados principalmente por la suba del tipo de cambio en julio. De esta manera, para acceder al auto 0km con caja automática más barato se necesitan $28,3 millones.

Cuáles son los autos más vendidos en la Argentina

Las ventas de unidades 0km ascendieron a 54.664 unidades en agosto, lo que representó una caída del 12% respecto del mes pasado, pero un 32,1% al alza en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Con estos cómputos, en lo que va del año se patentaron 437.416 unidades, un número que representa una variación de 64,87% respecto del mismo período del año último.

El Fiat Cronos es, hasta el momento, el auto más vendido de 2025

En el desglose, el ranking de los modelos más vendidos en el acumulado anual cuenta con los siguientes jugadores: