Evalúan eliminar una función muy popular de los autos modernos que “le molesta” a millones de conductores

Una de las implementaciones que generó más controversia, especialmente en Estados Unidos, es el sistema start & stop cuya función es apagar el motor de manera automática cuando el vehículo se encuentra detenido y lo enciende cuando avanza, buscando reducir las emisiones contaminantes y ahorrar combustible.

Sin embargo, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos ha aprobado una norma para eliminar los créditos fuera de ciclo, creados en la administración de Barack Obama en 2012. Y esto cambia completamente el panorama en la fabricación de vehículos.

Dichos créditos eran incentivos o puntos que se les daban a los fabricantes por instalar tecnologías de ahorro de combustible, como en su momento lo fue el sistema start & stop. Por lo anterior, muy pronto podría empezar a desaparecer de los autos nuevos.

¿Qué pasará con el sistema start & stop?

El administrador de la EPA, Lee Zeldin, indicó que el sistema start & stop no sólo resultaba molesto para ciertos conductores estadounidenses, sino que también suele desgastar la batería de los autos y no posee beneficios significativos para el medio ambiente.

El sistema resulta molesto para algunos conductores StopperOhana - Shutterstock

“Los fabricantes de automóviles no deberían verse obligados a adoptar ni ser recompensados por tecnologías que son simplemente un trofeo de participación climática, sin reducciones mensurables de la contaminación”, señaló durante una conferencia.

Sobre esa misma línea, el secretario del Departamento de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, dijo “esta administración está adoptando el enfoque del gobierno para hacer que los automóviles vuelvan a ser más asequibles, ya sea restableciendo los estándares de kilometraje o aboliendo un requisito de arranque y parada que todo conductor odia (...)”.

En sentido estricto, la eliminación de los créditos fuera de ciclo es una medida que impacta la industria automotriz en Estados Unidos, pues aproximadamente el 60% de los autos nuevos cuentan con este sistema. Sin embargo, tal como lo indicaron las autoridades, millones de ciudadanos no se sentían satisfechos con esa tecnología.

Millones de usuarios no se sienten satisfechos con este recurso VMarin - Shutterstock

Vale la pena mencionar que, con la aprobación de la norma que elimina los créditos, el start & stop no quedará prohibido, sino que sólo dejarán de existir los incentivos que se les brindaban a los fabricantes para incluirlo. No obstante, es innegable que las marcas deberán adaptarse y por eso podría desaparecer poco a poco.

Ventajas y desventajas del sistema

El sistema start & stop se implementó como una “tecnología verde”; sin embargo, no es muy apreciada entre los ciudadanos estadounidenses. A pesar de ello, los expertos de KIA (México) y Volkswagen (México) señalan como sus principales ventajas:

Ahorro de combustible.

Reduce el ruido en la cabina.

Reduce emisiones cuando el auto esté detenido.

Menor tiempo en ralentí.

La función permite el ahorro de combustible Olivier Le Moal - Shutterstock

Mientras que posee desventajas como:

Posible desgaste del motor.

Baterías caras.

Poco beneficio en carreteras.

Practicidad limitada en tráfico pesado.

Con la norma que aprobó la EPA, el sistema start & stop se volverá una opción para los fabricantes y no una regla en sus autos nuevos.