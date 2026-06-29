Ferrari cambia a su director de Marketing tras la polémica con su primer auto eléctrico

Ferrari nombró a Massimiliano Di Silvestre, exdirector de BMW Italia, como nuevo director Comercial y de Marketing, en reemplazo de Enrico Galliera, uno de los ejecutivos históricos de la marca y una figura clave en la relación con sus clientes más exclusivos.

Di Silvestre asumirá el cargo el 1° de julio, se incorporará al equipo directivo de Ferrari y reportará directamente al CEO Benedetto Vigna. El ejecutivo viene de desempeñarse como presidente y director ejecutivo de BMW Group Italia durante casi siete años, etapa en la que la filial alcanzó una posición de liderazgo en el mercado premium italiano en 2024 y 2025, según informó la compañía.

El movimiento tiene un peso particular por el momento en el que se produce. Ferrari acaba de atravesar uno de los lanzamientos más discutidos de su historia reciente con el Luce, el modelo que marca su ingreso definitivo al mundo eléctrico y que provocó críticas por su diseño, concepto y el modo en que modifica algunos de los códigos tradicionales de la marca.

El nuevo Ferrari Luce, el primer modelo 100% eléctrico de la marca, tuvo críticas por su diseño

Ferrari sostuvo en un comunicado que el ejecutivo decidió iniciar una nueva etapa profesional y que esa decisión había sido comunicada a la compañía hace algún tiempo, desligando su salida de los efectos de la campaña de lanzamiento del Luce.

La salida de Galliera también llega pocos días después de que él mismo saliera a rechazar versiones sobre el sistema de asignación de los modelos más exclusivos de Ferrari. El ejecutivo negó que la compra del Luce pudiera convertirse en una condición para acceder a futuras series limitadas de la marca.

Según explicó, presionar a clientes para adquirir un auto que no desean sería un “enorme error”, porque podría generar compradores insatisfechos y afectar el valor residual del modelo. Ese punto no es menor dentro del universo Ferrari. La marca utiliza desde hace años un sistema de asignación para sus autos más demandados, especialmente en las ediciones limitadas.

Ferrari negó obligar a sus clientes a comprar el Luce para acceder a otras unidades

En ese esquema pesan la relación histórica con la compañía, la cantidad de unidades ya adquiridas, la participación en eventos oficiales y la permanencia de los autos dentro de la colección del cliente. En 2025, alrededor del 84% de los autos nuevos de Ferrari fueron vendidos a clientes que ya tenían una unidad de la marca, mientras que cerca del 56% fue adquirido por compradores que poseían más de una Ferrari.

Presentado a fines de mayo, el Luce se convirtió en el primer Ferrari completamente eléctrico de producción y también en el primero con cinco plazas reales. Su precio fue informado en Europa en torno a los 550.000 euros y las primeras entregas están previstas para el último trimestre de 2026.

Desde el punto de vista técnico, el auto recurre a cuatro motores independientes, uno por rueda, y supera los 1000 CV. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y alcanza una velocidad máxima superior a los 310 km/h.

Interior del primer modelo 100% eléctrico de Maranello

La discusión, sin embargo, se concentró rápidamente en su identidad. El diseño fue desarrollado junto al estudio LoveFrom, fundado por Jony Ive y Marc Newson, exdiseñadores de Apple, y propone una silueta alejada de las berlinettas tradicionales de Maranello.

La reacción inicial fue fuerte. Tras la presentación, las acciones de Ferrari cerraron con una caída de 8,4% en Milán, lo que implicó una pérdida cercana a los 4600 millones de euros en capitalización bursátil.

A las críticas de usuarios y fanáticos en redes sociales se sumaron cuestionamientos públicos de alto perfil, como los de Luca Cordero di Montezemolo, expresidente de Ferrari, quien advirtió que la marca corría el riesgo de “destruir una leyenda”.