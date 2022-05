Hotel para autos: la innovadora idea de Hilton que es furor en todo el mundo

Si de lujo y viajes se trata, los hoteles Hilton son referentes: comodidades puestas al servicio del huésped desde que se levanta hasta que se va a dormir sumado a un servicio de ensueño. Pero parece ser que el trabajar para personas no es suficiente y la empresa quiso llevar su trabajo a otro nivel. Así, después de estudiarlo y analizarlo, nació Hilton Car Storage, un exclusivo hotel... pero para autos.

Ubicado en Bishop’s Stortford, en Hertfordshire, Reino Unido, el impresionante complejo cinco estrellas tiene todas las comodidades para que los vehículos estén protegidos y resguardados el tiempo que su dueño lo desee. Con una superficie de 22.860 m², alberga autos de todo el mundo y le ofrece a sus conductores insólitos pero llamativos servicios.

Sistema de vigilancia las 24hs y control de humedad son algunas de las cualidades de este hotel para autos @elmotorcom

Además de servicio de vigilancia las 24hs y un sofisticado sistema de cámaras de seguridad para evitar cualquier tipo de robo, cuenta con aire acondicionado y regulador de humedad para que los vehículos se conserven de la mejor manera. Por otro lado, tiene empleados dispuestos no solo a lavar a fondo cada auto sino ofrecer servicios de reparación y mantenimiento según las necesidades de cada cliente. Antes de ingresar el auto, se puede dejar un listado de cosas a revisar o reemplazar para que el equipo encargado de esa área realice las reparaciones correspondientes así como personalizarlo y mejorarlo. Como si esto fuera poco, el dueño puede pactar un lugar de encuentro para que, una vez utilizado el auto, el personal lo lleve nuevamente al hotel.

Los más caros y exclusivos vehículos podrán albergarse las veces y el tiempo que el dueño lo desee @elmotorcom

“Nosotros en Hilton Group estamos comprometidos a brindar nuestra experiencia y pasión en cada vehículo que entra a nuestro cuidado. Hilton Car Storage está idealmente ubicado para brindar una experiencia tranquila y sin inconvenientes a los orgullosos propietarios que nos confían sus vehículos”, explica Peter Hilton, fundador de Hilton Group.

Espacio reservado para deportivos que contarán con la posibilidad de personalizarlos y mejorarlos a gusto @elmotorcom

Si bien todavía no se conoce el valor de “hospedar” a un auto en el exclusivo hotel, se estima que no será barato. Tal como prevé el grupo, este servicio estará orientado a dueños de modelos de lujo, deportivos, one-off y piezas únicas. Además, con todos las comodidades que ofrecerá, difícil es creer que será una experiencia disponible para todos los bolsillos. Sin embargo, la idea ya está instalada y nada indica que en el futuro no puedan surgir alternativas similares más accesibles para otros usuarios.