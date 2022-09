Innovación: Los rankings de las ciudades más inteligentes del mundo

Cómo la tecnología ayuda a innovar en el mundo de la movilidad y la importancia de la transformación digital es el tema en el que profundizó en su presentación Andrés Ibarra, Presidente de Fundación País Abierto y Digital y ex Vicejefe de Gabinete y Ministro de Modernización de la Nación durante la segunda edición anual del Summit de Movilidad organizado por LA NACION.

Entre las conclusiones, el especialista presentó el ranking global de las ciudades en movimiento liderado por Londres, seguido por Nueva York, París, Tokio y Reikiavik. También compartió el top 5 mundial en tema de transporte y movilidad: tabla, en este caso, encabezada por Nueva York, Paris, Londres, Berlín y Madrid - en ese orden-.

A la hora de analizar qué pasa en la región, el top 5 del índice general de ciudades inteligentes lo encabeza Santiago de Chile, seguido por Buenos Aires, Montevideo, Bogotá y San Pablo. Mientras que si el análisis es por transporte y movilidad, la tabla se completa de la siguiente manera: Santiago de Chile, Brasilia, Medellín, Curitiva y Montevideo.

Para llegar a esas conclusiones, desde la Fundación, Ibarra desarrolló un observatorio digital que releva más de 1200 indicadores y 27 bases de datos con las que analiza el ecosistema, definido por cinco grandes ejes: los gobiernos digitales; la transparencia activa; la economía digital; la conectividad y comunicaciones; y las ciudades inteligentes. Con respecto a este último, el especialista advirtió que la incorporación de la tecnología en las distintas áreas de servicio potencia el crecimiento y la competitividad de la misma, mejorando la calidad de sus servicios y su vínculo con la ciudadanía.

Durante su pesentación Ibarra destacó algunos de los modelos como por ejemplo el transporte sustentable -eco bici, ciclovías-, el multimodal -metrobus, subte, pasos bajo nivel, vías preferenciales, nuevos centros de trasbordo-, y todos los conceptos de accesibilidad -referido a apps de movilidad, cartelería inteligente, prioridad para movilidad reducida y su desarrollo.

Por otra parte, el especialista presentó dos indicadores que reflejan la evolución de las ciudades inteligentes y específicamente se ven a través del abordaje del tema de transporte y movilidad. El primero tiene que ver con un índice que construye la IESE (Business School de la Universidad de Navarra), el cual analiza nueve dimensiones de los desarrollos de las ciudades -economía, capital humano, tecnología, medio ambiente, alcance internacional, cohesión social, transporte y movilidad, gobernanza y planeamiento urbano- medidas a través de 101 indicadores en total que muestran la evolución.

En el análisis del transporte y la movilidad, el indicador releva si existen o no determinados elementos en la ciudad, como por ejemplo el alquiler de bicicletas, monopatines, cantidad de bicicletas por hogar y el bike sharing. También se analiza el tráfico, es decir longitudes del metro y vuelos.

El otro indicador que también mide la evolución con respecto a la movilidad lo desarrolla el IMD (Institute for Management Development junto a la Singapur University of Technology and Design), y ofrece un enfoque equilibrado en aspectos tecnológicos y económicos de las ciudades versus sus aspectos humanos -calidad de vida, medio ambiente e inclusión-, y para ello utiliza la medición de 39 indicadores en total.