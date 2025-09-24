Ivana Dip: “En la Argentina cada año es como un nuevo puesto de trabajo”

En el capítulo 11 de Mujeres Líderes, organizado por LA NACION, Ivana Dip se presentó no solo como la primera mujer en ocupar la presidencia y la dirección general de BMW Group Argentina, sino también como la cara visible de un tiempo de expansión para la compañía. Con 24 años de carrera en la industria automotriz, la ejecutiva recorre su historia con la misma naturalidad con la que celebra un presente de crecimiento sostenido.

Dip, contadora pública egresada de la Universidad Nacional del Litoral y con un máster en negocios en el Instituto de Empresa de Madrid, inició su trayectoria en la automotriz alemana en 2001, en la casa matriz de Múnich. Allí realizó una pasantía que marcó su destino profesional y que la llevó luego a ocupar posiciones en Europa antes de regresar a la Argentina. Fue CFO de Servicios Financieros, country manager, export manager y CFO nuevamente, hasta convertirse en 2021 en CEO y presidenta del grupo en el país.

Hoy celebra un año excepcional: “Estamos duplicando las ventas respecto del año pasado. Al cierre de agosto ya habíamos vendido más vehículos que en todo 2023 en nuestras tres marcas —BMW, Mini y BMW Motorrad—. Recuperamos la gama completa de productos y volvimos a sentirnos BMW Group”, señaló en diálogo con José Del Rio, secretario general de Redacció de LA NACION.

La ejecutiva conoce de cerca los vaivenes del mercado local. Haber atravesado crisis cambiarias, cierres de importaciones y escenarios de incertidumbre le permite dimensionar el valor de la coyuntura actual. “En la Argentina cada año es como un nuevo puesto de trabajo. Aunque el título sea el mismo, el contexto cambia tanto que el desafío es distinto. Lo que más destacan desde la casa matriz es nuestra resiliencia. Siempre nos enfocamos en las oportunidades, incluso en los momentos difíciles. Ahora la consigna es levantar la vara”, aseguró.

Ese impulso se tradujo en grandes eventos de lanzamiento, experiencias para clientes y la posibilidad de exhibir la gama completa de la compañía, desde el Serie 1 al Serie 7 y de la X1 a la X7. El Serie 7, en particular, es uno de los emblemas de la marca. “Es lujo puro. El asiento trasero se reclina como en business [en un avión] y cuenta con una pantalla que baja desde el techo como un home theatre. Es excelencia y perfección”, describe.

Para Dip, sin embargo, el concepto de lujo cambió. “Antes se asociaba al éxito de un hombre que coronaba su carrera. Hoy el lujo es la experiencia, son las pequeñas cosas", detalló.

El futuro inmediato llega de la mano de la electromovilidad. Mini, que cumplió 20 años en la Argentina bajo el paraguas de BMW Group, suma nuevas versiones y se prepara para el desembarco del primer modelo 100% eléctrico en el país. “BMW tiene una estrategia de apertura tecnológica: conviven los motores a combustión, los híbridos enchufables y los totalmente eléctricos. No hay que tenerle miedo a la electromovilidad. Los autos se cargan en casa como un celular y hay una red de cargadores públicos asociados a la marca. Incluso la deportividad, que es nuestro sello, se potencia: el BMW más potente de la historia argentina, el M5, es híbrido enchufable y alcanza 727 caballos de fuerza”, dijo.

Aunque su perfil profesional es imponente, Dip también compartió el costado más humano de su liderazgo. Casada desde hace 25 años con Juan Carlos, a quien conoció en Múnich, y madre de tres hijos, aseguró que el equilibrio familiar fue clave para su desarrollo. “Mi familia es el motor de todo. Nada funcionaría si no lo hiciéramos en equipo. Mi marido es ingeniero y también trabaja, pero decidió bajar la intensidad de su carga horaria para acompañar mi carrera. Ese balance fue fundamental”, contó.