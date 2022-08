Jennifer López y su casa rodante de dos pisos: cuesta más de US$2 millones

Jennifer López está acostumbrada a los medios y la exposición. La cantante y acrtiz siempre da de qué hablar y aún cuando no estrena canciones o películas nuevas, su nombre aparece en los titulares de todos los medios especializados. Como si eso fuera poco, tras casarse con el actor Ben Affleck, empieza su gran fiesta en Las Vegas, Estados Unidos, con una duración de tres días. Lujo, reflectores y periodistas por todos lados además de grandes figuras del mundo del espectáculo.

Pero cuando todo eso pasa, Jennifer quiere tranquilidad y siendo una figura pública de tanta relevancia es difícil encontrarla en cualquier lado. Los millones de dólares que ganó con su trabajo le permiten acceder al lujo y esta vez eligió una casa rodante exclusiva, grande e imponente para que sus escapadas del ojo de la tormenta sean con todas las comodidades.

El espacioso interior cuenta con varios sillones, una tele y muchas más comodidades andersonmobileestates.com

Se trata de la versión The Lounge creada por la divisón Anderson Mobile Estates, uno de los constructores de vehículos recreativos con más prestigio y renombre en territorio estadounidense. En el caso particular de este, López la llamó Baby Girl. El rodado lejos está de ser discreto y tradicional. Todo lo contrario. De base, tiene dos pisos, algo que no es frecuente en motorhomes para acampar.

La barra del segundo piso está pegada a la ventana para disfrutar del paisaje mientras se viaja a todo lujo andersonmobileestates.com

Cocina amplia, barra, sillones, alfombra, piso de madera y un televisor para no tener un solo momento de aburrimiento. Horno, lavavajillas y hornallas hacen que el momento de cocinar sea igual que en una residencia sin ruedas y los espaciosos baños logran una sensación similar a la de un hotel de los más exclusivos. Nada es demasiado.

La cocina está totalmente equipada con electrodomésticos listos para usar andersonmobileestates.com

No obstante, vale aclarar que se trata en realidad de un tráiler. Es decir, que debe ser trasladada por un camión. De esta manera, la cabina del conductor queda separada del resto de la casa y, de querer pasar de un lado al otro, deberían detenerse en el camino para ingresar por alguna de las puertas laterales a la vivienda. Dos habitaciones, electrodomésticos y dos baños -uno en suite- completan la lista de ambientes de un enorme vehículo.

La casa rodante cuenta con dos baños siendo más grande aquel que está junto a la habitación principal andersonmobileestates.com

Acorde a lo consignado por el portal Esquire, esta casa rodante tiene 115 metros cuadrados y un valor no menor a los US$2 millones.