Jorge Macri admitió un error con las patentes y pidió a los vecinos que “no las paguen” hasta que se corrija

El jefe de Gobierno porteño reconoció errores en la liquidación del impuesto y aseguró que en ningún caso podrá aumentar por encima de la inflación; esta semana se emitirían las boletas corregidas

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, pidió a los vecinos que no paguen las patentes correspondientes a 2026 hasta que se corrijan los errores detectados en el sistema
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, pidió a los vecinos que no paguen las patentes correspondientes a 2026 hasta que se corrijan los errores detectados en el sistema de liquidación del tributo, luego de que numerosos contribuyentes recibieran boletas con subas superiores al 100%.

“Hubo un error en la AGIP al utilizar una valuación diferente y algunos modelos se fueron más de un 100% arriba y ese nunca fue el espíritu de lo que se aprobó”, reconoció Macri en declaraciones con LN+.

El mandatario explicó que el problema se originó en la valuación fiscal utilizada para el cálculo de las patentes y confirmó que la administración porteña ya trabaja en una corrección. Mientras se implementa, Macri remarcó: “A los vecinos: no las paguen. En el marco de esta semana ya sale la nueva versión electrónica y después llegará, si hace falta, la versión impresa a quienes la pidan”.

La inflación como tope

El jefe de Gobierno reiteró además el criterio que el Ejecutivo porteño busca dejar plasmado por ley: ningún aumento podrá superar la inflación. “El límite es claro. Ninguna patente puede aumentar por encima de la inflación, que se tomará la que venga este año e irá corrigiendo en función de esa”, sostuvo.

Esa definición va en línea con el proyecto que el Gobierno de la Ciudad anunció días atrás y que será enviado a la Legislatura porteña, con el objetivo de establecer un tope a la actualización del Impuesto a la Patente Vehicular. La iniciativa surgió tras la controversia generada por la primera emisión de boletas para 2026.

Como medida inmediata, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) ya había dispuesto la prórroga de los vencimientos originales —previstos entre el 9 y el 23 de febrero— para dar margen a la revisión del esquema.

El trasfondo del conflicto

El eje del problema estuvo en el cambio de la fuente utilizada para definir la valuación fiscal de los vehículos. Para 2026, la Ciudad dejó de tomar como referencia los datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) y pasó a utilizar la información de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), con el argumento de que reflejaba valores más cercanos al precio real de mercado.

Según explicó la AGIP en su momento, esa modificación buscó corregir inconsistencias y desactualizaciones previas, pero terminó generando saltos abruptos en determinados modelos, que escalaron de tramo en la alícuota y dispararon el monto final a pagar.

De acuerdo con datos oficiales, un 16% de los más de un millón de vehículos registrados en la Ciudad verían aumentos en su patente, otro 16% pagaría menos y el 68% restante no tendría variaciones. Sin embargo, los casos con subas de tres dígitos concentraron el malestar de los contribuyentes y aceleraron la respuesta política.

El escenario se tensó aún más tras el cruce público entre el Gobierno nacional y la administración porteña por el costo de las patentes, en el que ambas jurisdicciones discutieron públicamente los criterios de valuación y las alícuotas aplicadas.

