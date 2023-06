La automotriz que dejará de fabricar autos con el color más popular del mundo

escuchar

No por nada se eligió este escenario. No por nada se buscó transmitir esta idea. Llegó un anuncio impactante desde Fiat y la forma de comunicarlo fue lo más cercano a una película donde lo paradisíaco se vuelve cotidiano. Y es que “la vida, el amor y el optimismo” son las cosas que busca la marca. Y que mejor que una playa italiana para reflejar esas sensaciones.

El escenario es Lerici, una ciudad costera que pertenece a la provincia de La Spezia. El interlocutor, Olivier Francois, Director General de la marca. Mientras habla se escuchan unas gaviotas de fondo; el sol encandila, parece que hace calor. Detrás de él, veleros y una calma agua celeste. “Ah, el gris. El color favorito de todos nosotros, los productores de autos”, comienza a narrar mientras atraviesa un estacionamiento lleno de autos grises.

“Gris alemán, japonés, francés... vende bien, y vende siempre”, señala. Su frase tiene razón: no hay ranking global en el que no figure esa tonalidad dentro de las más vendidas. Es uno de los favoritos de los argentinos, europeos, norteamericanos y de otros tantos mercados. “Pero acá no hablamos de Alemania, Japón o Francia... hablamos de Italia”, continúa el CEO de la firma turinesa. “Italia es alegría, pasión, optimismo, amor, vida. ¿Qué tiene que ver eso con el gris? Nada. El mundo no necesita otro auto gris”, sigue.

Fiat anunció que ya no fabricará autos grises

A medida que avanza, se sube a un Fiat 600 nuevo, el flamante modelo que volverá al mercado en formato eléctrico y con estilo SUV. Claro, de color gris. “Cambiamos las reglas”, dice en el video. Una grúa eleva al vehículo por los cielos y metafóricamente lo mete dentro de un gigante tanque de pintura. “Desde ahora, Fiat no hace más grises”, cierra. Su auto se sumerge en un gigante balde de pintura y sale completamente naranja. Testigo del cambio que se viene.

“Desde junio, Fiat dejará de producir autos grises”, cierra el video. Pero eso tiene varios interrogantes en el medio, dado que la automotriz que es parte de Stellantis opera en diferentes regiones del mundo y ese cambio institucional no impactaría en todos lados por igual. Acorde a lo que se pudo averiguar tras el anuncio, es una decisión que únicamente aplica para Europa. Al menos por el momento, se podrán comprar autos grises de esta marca en otros mercados como el argentino.

LA NACION