La automotriz que ofrece sus autos en cuotas y a tasa 0

A falta del cierre del último mes del año, Renault se ubica como la cuarta automotriz con más ventas en 2025, ya que posee 56.528 unidades patentadas, lo que implica un incremento del 70% respecto de 2024, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Ese crecimiento, que se posicionó claramente por encima del promedio del mercado —ubicado en 49,7%—, se explica en parte por las campañas de financiación agresivas que la marca del rombo desplegó a lo largo de todo el año.

De hecho, según el último reporte de financiación del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de la Argentina (Siomaa), el 59% de las ventas de la marca se concretaron vía financiación.

Para continuar ese camino, Renault comunicó las siguientes propuestas para diciembre a través de Mobilize Financial Services:

Renault Arkana : tasa 0 financiando hasta $20.000.000 en 18 meses.

: tasa 0 financiando hasta $20.000.000 en 18 meses. Renault Kardian: tasa 0 financiando hasta $11.000.000 en 24 meses.

tasa 0 financiando hasta $11.000.000 en 24 meses. Renault Kwid: tasa 0 financiando hasta $10.000.000 en 24 meses.

tasa 0 financiando hasta $10.000.000 en 24 meses. Renault Logan: tasa 0 financiando hasta $13.000.000 en 18 meses.

tasa 0 financiando hasta $13.000.000 en 18 meses. Renault Kangoo Express (furgón): tasa 0 financiando hasta $16.000.000 en 18 meses.

tasa 0 financiando hasta $16.000.000 en 18 meses. Renault Oroch: tasa 0 financiando hasta $16.000.000 en 18 meses.

tasa 0 financiando hasta $16.000.000 en 18 meses. Renault Kangoo E-Tech 100% eléctrico: tasa 0 financiando hasta $18.000.000 en 24 meses.

tasa 0 financiando hasta $18.000.000 en 24 meses. Renault Duster: tasa 0 financiando hasta $15.000.000 en 18 meses.

Renault Oroch

También continúan vigentes para diciembre tasas preferenciales que varían según el modelo y monto a financiar:

Renault Kangoo (pasajero), Sandero y Stepway: tasa 4,9% financiando hasta $13.000.000 en 12 meses.

tasa 4,9% financiando hasta $13.000.000 en 12 meses. Renault Alaskan: tasa 4,9% financiando hasta $22.000.000 en 12 meses.

tasa 4,9% financiando hasta $22.000.000 en 12 meses. Renault Master: tasa 19,9% financiando hasta $13.000.000 en 12 meses.

tasa 19,9% financiando hasta $13.000.000 en 12 meses. Renault Koleos: tasa 9,9% financiando hasta $25.000.000 en 12 meses

Renault Alaskan

En paralelo, la plataforma e-commerce de Renault Argentina ofrece, con cupos limitados, una serie de ofertas de financiación especiales para acceder a Renault Arkana hybrid E-Tech, Kardian, Kwid y Duster a tasa 0:

Renault Arkana: tasa 0 financiando hasta $15.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas.

tasa 0 financiando hasta $15.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas. Renault Kardian: tasa 0 financiando hasta $15.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas.

tasa 0 financiando hasta $15.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas. Renault Kwid: tasa 0 financiando hasta $12.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas.

tasa 0 financiando hasta $12.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas. Renault Duster: tasa 0 financiando hasta $15.000.000 en 12 o 18 cuotas fijas.