La estrategia, precios y plazos a los que financia una automotriz que vende casi todos sus modelos en cuotas

La compra de autos 0 km en cuotas representa casi la mitad de las operaciones, según los últimos informes de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara)
En medio de cambios en el panorama económico argentino, Renault anunció planes de financiación a tasa 0 para algunos modelos de su portfolio. Se trata de una medida para mantener alto el volúmen de ventas y que la marca llevará adelante a través de su compañía financiera, Mobilize Financial Services.
En ese sentido, estos son todos los modelos que Renault ofrece a tasa 0 en octubre:
- Renault Kwid: hasta $12.000.000 en 18 meses.
- Renault Arkana: hasta $18.000.000 en 9 meses
- Renault Logan: hasta $13.000.000 en 18 meses.
- Renault Kardian: hasta $14.000.000 en 12 meses.
- Renault Kangoo Express (furgón): hasta $13.000.000 en 18 meses.
- Renault Oroch: hasta $13.000.000 en 12 meses.
- Renault Kangoo E-Tech: hasta $18.000.000 en 24 meses.
Ahora bien, con una tasa más elevada la terminal automotriz ofrece los siguientes modelos:
- Renault Kangoo (pasajero), Sandero y Stepway: hasta $13.000.000 en 12 meses, con una tasa de 4,9%.
- Renault Alaskan: hasta $22.000.000 en 12 meses, con una tasa de 4,9%.
- Renault Duster: hasta $15.000.000 en 12 meses, con una tasa de 14,9%.
- Renault Master: hasta $13.000.000 en 12 meses, con una tasa de 19,9%.
- Renault Koleos (nuevo): hasta $20.000.000 en 12 meses, con una tasa de 19,9%.
En simultáneo, también la marca del rombo informó las siguientes propuestas para octubre:
- Renault Kwid: hasta $12.000.000 en 12 cuotas fijas a 0, en 18 cuotas fijas a 9,9%, en 24 cuotas fijas a 14,9%.
- Renault Kardian: hasta $15.000.000 en 12 cuotas fijas a tasa 0, en 18 cuotas fijas a 9,9% o 24 cuotas fijas a 14,9%.
- Renault Duster: hasta $15.000.000 con financiación en 12 cuotas fijas a 14,9%, en 18 cuotas fijas a 19,9%, o en 24 cuotas fijas a 24,9%.
Por último, desde la terminal comunican que para sus modelos de fabricación nacional hay una financiación exclusiva que incluyen montos de hasta $10.000.000, con la posibilidad de optar por 12 cuotas fijas con una tasa del 4,9%, 18 cuotas fijas al 9,9% o 24 cuotas fijas con una tasa del 14,9%.