Así es el auto que usará Franco Colapinto para su Road Show en Palermo

Este domingo, Franco Colapinto realizará un Road Show en Palermo ante miles de personas. El piloto de Fórmula 1 del equipo Alpine se presentará ante una multitud de fanáticos argentinos por primera vez en pleno Buenos Aires.

Pocas horas antes del evento, este sábado presentaron el monoplaza con el que el pilarense dará las primeras tres vueltas al circuito en el Obelisco porteño. Se trata de un Lotus E20 de 2012 equipado con motor Renault V8 y con la identidad visual de la escudería BWT Alpine Formula One Team, la que el argentino representa en el campeonato mundial de Fórmula 1.

La escudería francesa con sede en Enstone, Inglaterra, también se encargó de difundir la imagen del auto al que se subirá uno de sus dos pilotos en la exhibición de Buenos Aires. Lo hizo con un posteo en la red social X, en la que la imagen del monoplaza en el Obelisco estaba acompañada por la frase “Buenos días Buenos Aires” y dos emojis, uno de un sol y otro de un mate.

El posteo de Alpine por la presentación del auto que manejará Franco Colapinto en la exhibición en Buenos Aires

Así será el Road Show

La organización del encuentro estableció un cronograma para el desarrollo de las actividades en pista. La acción principal comienza a las 12.45 de mañana, momento en el cual Colapinto tomará el control del Lotus.

Posteriormente, a las 14.30, el pilarense protagonizará uno de los momentos más emotivos del día al conducir el legendario Flecha de Plata, el monoplaza que inmortalizó el quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio.

La secuencia continúa a las 15.15 con una segunda incursión al volante del Lotus. Finalmente, a las 15.55, el argentino realizará un recorrido en un micro descapotable para saludar a los seguidores presentes en el circuito.

El circuito de la exhibición de Franco Colapinto GCBA

La exhibición representa un hito deportivo ya que constituye la primera vez que un piloto argentino conduce un vehículo de la máxima categoría por las calles de la ciudad de Buenos Aires.

El Road Show se da en un momento en el que la F1 está viendo con buenos ojos un regreso a la Argentina para 2028. La gran irrupción de Colapinto y la enorme visibilidad que le sumó al Gran Circo en el país permiten ilusionarse.

Preparativos en la ciudad para recibir a Franco Colapinto Fabián Marelli

“Que la F1 venga y los medios de afuera, que se vayan sumando, es algo único. A ningún Road Show fueron todos estos medios. Que tengan la necesidad de venir o lo vean como algo positivo es algo muy importante. Va a ser importante para el futuro, para que vuelva la Fórmula 1.Lo que la gente siente cuando ve un F1 en la pista es difícil de explicárselo a los europeos. La forma más fácil es mostrárselo. Ojalá atraiga a la Formúla 1 para volver acá”, comentó el propio Franco en la conferencia de prensa previa a la exhibición.

Cortes de calles

Sábado 25 de abril

Cierre total de las siguientes calles y avenidas desde las 16 horas hasta las 06.59 horas del domingo 26 de abril:

Av. Del Libertador entre Av. Int. Bullrich y Av. Casares.

Av. Sarmiento entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Colombia.

Av. Adolfo Berro entre Av. Sarmiento y Av. Casares.

Sinclair, Godoy Cruz, Pje. Juan A. Buschiazzo, Fray Justo Sta. María de Oro, Rep. de la India, Lafinur, Rep. Árabe Siria y Ugarteche entre Av. del Libertador y Juan Francisco Seguí.

Además, habrá una afectación de un carril junto al cordón de la Plaza Int. De Av. Colombia entre Av. Sarmiento y Juan Francisco Seguí.

Domingo 26 de abril

Cierre total de las siguientes calles y avenidas entre las 7 y las 23.30 horas: