La historia detrás de un hombre apasionado por los Lamborghini más raros del mundo

Albert Spiess, el coleccionista suizo, forjó una de las colecciones de Lamborghini más extraordinarias del mundo, destacándose por poseer la serie completa de los codiciados “few-offs”. Estos vehículos, construidos en un número extremadamente limitado, representan la cúspide de la exclusividad del fabricante italiano.

Son, para su propietario, el reflejo de una pasión que describe como una “búsqueda abrumadora de la perfección automotriz” y “una parte esencial de su propio ser”, según cita el propio comunicado difundido por el fabricante de Sant’Agata Bolognese, Italia.

Con una trayectoria de más de 40 años dedicados al coleccionismo, Spiess no solo es un admirador, sino un meticuloso y apasionado custodio de la historia automotriz.

Su enfoque se centra en sumergirse en una sola marca, como Lamborghini, y más recientemente Bugatti, reuniendo desde prototipos hasta modelos de Fórmula 1. La culminación de esta filosofía se observa en su garaje, donde cada uno de los seis “few-offs” de Lamborghini tiene un lugar privilegiado.

Spiess es uno de los coleccionistas de Lamborghini más importantes del mundo

La historia de los “few-offs” modernos de Lamborghini comenzó en 2007 con el Reventón, marcando el inicio de una era en la que la rareza se combinaba con adelantos de diseño y tecnologías innovadoras.

Tiene ediciones de todos los modelos "few-off" de la marca

Desde entonces, Automobili Lamborghini ha producido una serie de estos modelos ultraexclusivos, algunos disponibles en versiones de techo rígido y convertible. La secuencia incluye el Reventón (2007), el Sesto Elemento (2010), el Veneno (2013), el Centenario (2017), el Sián (2019) y, más recientemente, el Countach LPI 800-4 (2021).

Cada uno de estos vehículos encarna características técnicas o de diseño únicas que no solo los hacen especiales, sino que marcan la evolución de la marca, anticipando elementos para la producción en serie.

Son los modelos más exclusivos de la automotriz italiana

La conexión de Spiess con la automotriz italiana se remonta a la adquisición de su primer Lamborghini, un Countach LP400 S de 1979. Este evento fue un catalizador para un cambio de vida, llevándolo a dedicar menos tiempo a sus negocios (es propietario de una empresa familiar suiza dedicada a la industria cárnica) y más a la construcción de su colección.

Tras el Countach original, Spiess incorporó un Miura SV y un Silhouette, demostrando desde el principio su interés por los modelos más raros y la historia de la marca.

La secuencia incluye el Reventón (2007), el Sesto Elemento (2010), el Veneno (2013), el Centenario (2017), el Sián (2019) y, más recientemente, el Countach LPI 800-4 (2021).

En sus propias palabras, la adquisición de cada modelo obedece a razones muy específicas y personales. Del Reventón Roadster, Spiess destaca su forma, que “sirvió de base para los Lamborghini V12 de producción desarrollados hasta el Aventador”. El Sesto Elemento, su favorito personal, lo cautivó por su “extraordinaria ligereza y contenido técnico, incluida la fibra de carbono estructural”. El Veneno Roadster, por su parte, es descrito por Spiess como “una nave espacial con un diseño extraordinario”.

La pasión movió a Albert Spiess a juntar cada uno de los vehículos

La pasión de Spiess continuó con el Centenario, por la “emoción” de poseer un “auto extraordinariamente raro y único”. El Sián Roadster marcó otro hito significativo al ser el primer Lamborghini en incorporar un sistema de propulsión híbrido. Finalmente, el Countach LPI 800-4 llegó para “celebrar el primer prototipo del Countach de 1971”, un vehículo que Spiess tuvo el privilegio de reconstruir con el apoyo de Lamborghini Polo Storico.

El interior de uno de los'few-off' del suizo

El factor decisivo en cada compra, según Spiess, es una emoción simple pero poderosísima: “Cada vez me emociono tanto como la primera vez, cuando compré mi primer Countach”. Esta declaración encapsula la esencia de su profunda relación con Lamborghini: una constante renovación de la fascinación original, elevando su colección a un estatus inigualable en el universo de los superdeportivos.

La colección de los Lamborghini 'few-off' del suizo Albert Spiess