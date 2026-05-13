Límites en rutas: cómo funcionan los radares de velocidad promedio que podrían instalarse en las rutas

En la actualidad, en la Argentina existen principalmente dos tipos de sistemas de fiscalización de velocidad. Por un lado, los radares fijos, que representan la mayoría de los dispositivos instalados en el país. Por otro, los radares móviles, utilizados habitualmente por las autoridades de tránsito en rutas y caminos.

Ahora bien, tal como anticipó LA NACION, altas fuentes del sector señalaron que se encuentra en análisis la posible implementación de radares de velocidad promedio por tramo, también conocidos como radares “punto a punto”, en rutas nacionales.

La iniciativa forma parte de un estudio más amplio que llevan adelante las autoridades correspondientes para desarrollar un sistema integral de modernización de la seguridad vial, el cual contempla distintas herramientas tecnológicas además de los radares de velocidad promedio.

¿Cómo funcionan los radares de velocidad promedio?

Estos radares tienen como objetivo medir la velocidad promedio de un vehículo a lo largo de un tramo determinado.

¿De qué manera funciona el sistema? Se instalan dos radares, uno en un punto inicial y otro en uno final, que registran la patente del vehículo. A partir del tiempo que tarda en recorrer la distancia entre ambos puntos, el sistema calcula la velocidad promedio del trayecto realizado.

En caso de que esa velocidad promedio supere el límite establecido, se genera la correspondiente infracción de tránsito.

Aún no existe una fecha definida para su eventual implementación Shutterstock - Shutterstock

La eventual incorporación de esta tecnología podría representar un cambio importante en la conducta de los conductores y contribuir a un mayor respeto de las velocidades máximas permitidas, según especialistas consultados.

Esto se debe a que ya no alcanzaría únicamente con disminuir la velocidad antes de pasar por un radar fijo, cuya ubicación suele ser informada por distintas aplicaciones de navegación, sino mantener un comportamiento constante en toda la traza.

De todos modos, el sistema todavía se encuentra en etapa de análisis y no existe una fecha definida para su eventual implementación. Además, antes de entrar en funcionamiento, deberá atravesar los procesos de aprobación y homologación correspondientes ante organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Con este sistema ya no alcanza con frenar antes de pasar por el radar r.classen - Shutterstock

La Argentina no es el único país de la región que evalúa avanzar con este tipo de tecnología. En paralelo, Uruguay también estudia la posible incorporación de radares de velocidad promedio por tramo.

De acuerdo con medios locales, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas uruguayo analiza instalarlos en corredores considerados estratégicos, con el objetivo de que comiencen a operar antes de fin de año.

De esta manera, la implementación de este tipo de sistemas empieza a perfilarse como una tendencia creciente en distintos países de la región.

La importancia de los radares de velocidad

Si bien las infracciones de tránsito suelen representar un dolor de cabeza para los conductores, especialmente aquellas vinculadas al exceso de velocidad por sus elevados costos, distintos especialistas sostienen que los radares tienen un impacto positivo en materia de seguridad vial.

Por ejemplo, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), el organismo estadounidense equivalente a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) de la Argentina, señala que las tasas de infracciones por exceso de velocidad disminuyen rápidamente durante los primeros dos o tres años de implementación de controles y continúan reduciéndose con el paso del tiempo, por lo que considera a esta herramienta como una medida altamente efectiva.

Las cámaras de fiscalización de velocidad contribuyen a la seguridad vial Alexander Steamaze - Shutterstock

Un caso con resultados positivos también se registró en Rosario, provincia de Santa Fe, donde durante 2024 la implementación de controles con cámaras contribuyó a una reducción del 41% en las víctimas fatales por siniestros viales.

En la misma línea, un estudio realizado años atrás por la Ciudad de Buenos Aires arrojó que el exceso de velocidad estuvo presente en el 57% de los siniestros fatales analizados, posicionándose como el principal factor de riesgo.