El avance imparable de la tecnología cambia permanentemente el mundo como lo conocemos y todas las actividades que se llevan en él. Y la guerra no es la excepción. Lejos quedaron los tiempos en que la implementación de nuevos modelos de pistolas o rifles semiautomáticos podían cambiar el curso de la historia.

Con el paso de los años la industria apostó por implementar mejoras en todas su áreas, pero las de mayor impacto estuvieron en aeronaves de combate, bombas, teledirigidos y los drones, una nueva forma de llevar adelante acciones militares programadas.

Con esta nueva tecnología estas acciones son dirigidas a distancia, cambiando la forma de pensar los escenarios de guerra y recopilar información. Por su bajo costo y alta precisión, cada vez más gobiernos apuestan por profundizar las inversiones en investigación en el área.

En medio de un panorama más inestable como consecuencia de los focos bélicos de los últimos años, la OTAN aprobó destinar el 5% del PBI anual a fines militares en 2025, tal como había pedido en aquel entonces el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero no fue la única novedad reciente en la industria armamentista, ya que el gobierno francés le pidió a Renault que los asista en la producción de drones militares en Ucrania.

“El ministerio de Defensa nos ha contactado sobre la posibilidad de producir drones. Se ha mantenido un diálogo, pero aún no se ha tomado ninguna decisión, ya que estamos a la espera de más detalles sobre este proyecto por parte del ministerio”, le comentó la terminal hace un tiempo a la agencia de noticias internacional Reuters.

Los drones jugaron un papel clave en la contraofensiva de Ucrania Captura TV

Si bien no se conocen muchos detalles ni especificaciones al respecto, se espera que la compañía del rombo pueda asistir al gobierno francés en materia de producción de este tipo de equipos a escala, actuando de consultor sobre cómo generar procesos más eficientes y posibles mejoras de traslado de estos equipos. Cabe aclarar que el estado cuenta con un 15% de las acciones de la compañía automotriz.

Los ministros de Defensa italiano y francés, Guido Crosetto y Sébastien Lecornu en 2023

Una aclaración importante es que no hay que confundir la posible participación de la marca con la división Renault Trucks Defense, que era la ex división de vehículos militares de Renault Trucks. A su vez, esta división de camiones fue parte del conglomerado francés hasta 2001, cuando fue vendida al Grupo Volvo (actualmente no guarda relación con la división de autos).

En 2018, Renault Trucks Defense adoptó una nueva identidad y pasó a llamarse Arquus. Actualmente, la firma forma parte del grupo belga John Cockerill Defense, enfocado en la industria de armamentos. El estado francés posee un 10% de participación en la empresa, al igual que el gobierno belga.